Dall'assemblea di fine anno delle 18 imprese socie di Gruppo Selex emerge un quadro positivo e dinamico con nuove prospettive di crescita anche per il 2024 che segna il 60° anniversario dalla nascita del gruppo. Quest'anno Gruppo Selex ha fatto la propria parte impegnandosi a contenere i rincari senza abbassare la qualità della propria offerta. Un approccio apprezzato dai consumatori come testimoniano i dati forniti dal Gruppo. Selex stima di chiudere il 2023 con un incremento delle vendite pari a +9,3% rispetto al 2022: fatturato al consumo, quasi 20 miliardi di euro (19,9 miliardi).

Elemento chiave della crescita, la quota di mercato che supera il 15% (15,1%, fonte: Circana, giugno 2023 - canali I+S+St+D). Di grande rilievo anche l’affermazione e il consenso ottenuto dalla marca del distributore (Mdd) che registra una crescita in valore del +17,3%.

“Possiamo essere soddisfatti di questi risultati, soprattutto perché ottenuti in un anno complicato che ci ha visto in prima linea nella difesa del potere di acquisto dei consumatori, anche attraverso l’adesione alle iniziative delle istituzioni -commenta Alessandro Revello, presidente di Selex Gruppo Commerciale-. Coesione, investimenti e innovazione sono parole chiave per continuare ad affrontare con fiducia i prossimi anni. L’attenzione alle persone e ai territori in cui operiamo sono elementi distintivi su cui si basano le nostre imprese e che continueremo a sviluppare anche nel 2024”.

Una grande soddisfazione che si traduce in una spinta positiva in termini di investimenti anche per il 2024, anno che segna il 60° anniversario della fondazione del Gruppo. Seppur consapevole del complicato scenario internazionale e dei possibili impatti sui consumi e sul potere d’acquisto delle famiglie, Gruppo Selex ha scelto di intraprendere un cospicuo piano di interventi.

I temi del 2024: dall'innovazione digitale alla sostenibilità