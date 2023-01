Gruppo VéGé: a Marca 2023 la novità per il petcare

Una nuova linea per il petcare e il petfood sarà presentata a Marca 2023 dal Gruppo VéGé che ha registrato un forte incremento delle sue mdd

In occasione di Marca 2023, la fiera dedicata alle private label, Gruppo VéGé propone la sua offerta di prodotti a marchio del distributore e presenta una gamma dedicata agli animali: il brand Mucho Amor, dedicato al pet food e al pet care. Nel 2022, le mdd del gruppo hanno registrato una crescita importante con un incremento del valore dell’ordinato pari al 45% sia con marchi mainstream, sia con brand appartenenti a segmenti specifici.

I progetti per il futuro

Per il 2023, il Gruppo intende valorizzare il marchio Ohi Vita, nel rispetto della sostenibilità e della capacità di acquisto: verranno scelti co-packer certificati (Ifs o Brc). “Ohi Vita è un elemento strategico dell’offerta assortimentale e un brand distintivo in grado di fidelizzare e sviluppare nuovo margine per tutte le imprese socie di Gruppo VéGé -commenta Marco Pozzali, responsabile mdd del Gruppo-. Ma soprattutto è uno strumento per portare benessere e consapevolezza nutrizionale all’intera comunità e non solo a pochi privilegiati, avendo anche cura e rispetto dell’intero territorio, rispecchiando in questo il pieno spirito della filosofia di Gruppo VéGé”.

I risultati di Gruppo VéGé

La società opera con 35 Imprese mandanti, 3.809 punti di vendita per una superficie vendita di 2.841.267 mq e detiene una quota di mercato del 7,9%. VéGé ha chiuso l’anno 2022 con un fatturato di 12,65 miliardi di euro e ha ricevuto il riconoscimento di Marchio Storico di interesse nazionale da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy celebrandolo con il primo Non Fungible Token (NFT) della Distribuzione Moderna.