Gruppo VéGé è marchio storico d’interesse nazionale

il gruppo entra nel Registro speciale dei marchi storici d’interesse nazionale curato dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale

In occasione del meeting sui piani commerciali al 2023, Gruppo VéGé ha annunciato l'inserimento nel Registro speciale dei marchi storici d’interesse nazionale curato dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale presso il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy, Mimit). “Poterci fregiare del logo di marchio storico ha per noi un significato che va ben oltre l’aspetto puramente simbolico, ma che ci identifica e racchiude i nostri valori -commenta Giovanni Arena, presidente di Gruppo VéGé- desidero esprimere sincera gratitudine agli imprenditori di ieri e di oggi che hanno concretizzato pienamente il concetto di vendere insieme alla radice dell’acronimo VéGé”.

In occasione dell'incontro, a cui hanno preso parte oltre 800 manager, il gruppo ha sottolineato i driver per la crescita: in primo luogo la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Per questo motivo, le iniziative continueranno all’insegna della sostenibilità nutrizionale e alla lotta allo spreco alimentare con il coinvolgimento della clientela, prevista in continua crescita grazie al potenziamento della rete di vendita attraverso nuove aperture e l’acquisto di esercizi commerciali con la ricerca di format qualificanti per il territorio e le comunità che ci vivono.

New Future Together

Questo il tema portante dell’evento riferito a un reale “metaverso” in cui le relazioni costruttive con la controparte industriale rivestono il fulcro della distribuzione moderna e a cui VéGé assegna un valore speciale data l’estrema importanza della condivisione di conoscenze, informazioni e competenze.

La rete di Gruppo VéGé

Ad oggi il gruppo opera con 35 imprese mandanti e si colloca come quarto distributore nazionale con una quota di mercato del 7,9%, con una numerica complessiva di 3.809 punti di vendita per una superficie vendita di 2.841.267 mq e un fatturato stimato 2022 pari a 12,6 miliardi di euro.

Le dichiarazioni

“Affronteremo le sfide future seguendo quei valori che da sempre ci hanno rappresentato -afferma Giorgio Santambrogio, Ad di Gruppo VéGé- i consumatori sono il cuore vitale e pulsante dell’intero Gruppo e continueremo a dedicarci al loro benessere attraverso due importanti percorsi paralleli. In primis una grande responsabilità ed impegno a loro tutela per il mantenimento della massima convenienza, e quindi progetti di educazione alimentare e preservando l’ambiente in cui vivono con iniziative dedicate alla sostenibilità e alla lotta allo spreco alimentare".

“Ci troviamo sicuramente di fronte a un periodo estremamente complesso in cui agli effetti della pandemia si sono sommati quelli del caro energia e della crisi delle risorse dovuti al conflitto russo-ucraino -commenta Edoardo Gamboni, direttore commerciale di Gruppo VéGé- ma è proprio nei momenti più difficoltosi che le relazioni aiutano a superare ogni difficoltà e grazie alla collaborazione con i nostri partner e all’unione con l’intera industria riusciremo indubbiamente a superare questi momenti di grave crisi globale e continuare a crescere insieme”.