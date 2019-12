Gruppo VéGé contro lo spreco con Last Minute Sotto Casa

Gruppo VéGé fa un nuovo passo nella lotta allo spreco alimentare rendendo operativa, nei punti di vendita presenti in Liguria, la partnership con Last Minute Sotto Casa. Parliamo di un'app (attualmente scaricata da quasi 100.000 cittadini) nata per mettere in contatto “in tempo reale” esercizi commerciali che si trovano a smaltire generi alimentari prossimi alla data di scadenza e consumatori interessati ad acquistarli beneficiando di relativi sconti.

Dopo una prima fase di test, Gruppo VéGé ha annunciato l’attivazione nel mese di dicembre nei primi 4 negozi a La Spezia dell’impresa socia Gde Srl, ad insegna Dimeglio. Tutti i clienti interessati ai prodotti prossimi alla data di scadenza, da acquistare beneficiando di sconti, saranno avvisati tramite notifica direttamente sul proprio smartphone.

Come sottolinea Francesca Repossi, responsabile marketing di Gruppo VéGé: “Il Gruppo ha l’obiettivo di portare su scala nazionale questo progetto che si inserisce in un contesto dove l’economia circolare è sempre più modello da applicare concretamente alla realtà quotidiana”.