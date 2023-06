Gruppo VéGé e Carrefour Italia: si conclude la partnership

Dopo l’esperienza iniziata nel 2018 con la centrale d’acquisto Aicube 4.0, Carrefour Italia e Gruppo VéGé decidono di non rinnovare l’accordo

Gruppo VéGé e Carrefour Italia annunciano che non verrà rinnovato l’accordo di collaborazione nell’ambito del progetto Aicube 4.0. Le due aziende della gdo italiana hanno deciso di non procedere alla firma del patto relativo la centrale d’acquisto nata nel 2018, un accordo che decadrà al termine dell'anno in corso. La fine della collaborazione tra i due gruppi non solo non precluderà nuove partnership in futuro, nell’ottica di maggiore efficacia per entrambe le aziende, ma prevede anche il mantenimento degli accordi già stipulati con l’industria di marca fino alla fine di questo 2023. Resta invariata la collaborazione con l'idm per continuare a delineare le tendenze del mercato e le abitudini dei consumatori.

I commenti di Carrefour Italia e Gruppo VéGé

A commentare la scelta entrambi gli esponenti delle due aziende

“Siamo felici di aver compiuto questo percorso insieme a Gruppo VéGé in questi cinque anni. È stata una grande occasione per sviluppare rapporti solidi con grandi partner e per collaborare con successo ad uno dei progetti più ambiziosi della Distribuzione Moderna -afferma Christophe Rabatel, Amministratore delegato di Carrefour Italia-. Questa esperienza è una dimostrazione del pieno radicamento di Carrefour in Italia e confermiamo il nostro impegno in questo senso: continueremo a lavorare per creare valore insieme per tutti i nostri partner, anche grazie alle importanti sinergie su cui un Gruppo internazionale come il nostro può contare”.

Anche Giovanni Arena, presidente di Gruppo VéGé, si dice soddisfatto dell’esperienza con Aicube 4.0: “Insieme abbiamo dato il via ad una collaborazione che si è dimostrata solida e proficua mettendo a frutto il meglio delle esperienze acquisite in questi anni nel costruire una realtà in grado di portare vera innovazione nella Distribuzione Moderna. Gruppo VéGé proseguirà il suo percorso evolutivo secondo i dettami inseriti nel Piano VéGé 2030, puntando sul rafforzamento delle proprie imprese, crescita per acquisizioni, forte digitalizzazione, consolidamento delle attività nell’ambito della sostenibilità e marcata innovazione di format”.