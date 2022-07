Gruppo VéGé ha chiuso il 2021 con un giro d'affari di 11,95 miliardi di euro, +5,9% rispetto al 2020, confermando la crescita per l’ottavo anno consecutivo

Gruppo VéGé ha chiuso il 2021 con un fatturato complessivo che si avvicina ai 12 miliardi (11,95 miliardi di euro), +5,9% rispetto al 2020, confermando una crescita per l’ottavo anno consecutivo. I dati dell'approvazione del bilancio di Gruppo VéGé mostrano un tasso di sviluppo decisamente superiore alla media del settore (+0,7%), con previsioni per quest'anno di un giro d'affari che salirà a 12,6 miliardi di euro. La quota di mercato raggiunta da Gruppo VéGé è ora del 7,8% (fonte: GNLC febbraio 2022 Nielsen).

Fisico e online, una copertura totale

Gruppo Végé poggia su/si articola in 35 imprese mandanti alle quali fa capo una rete di 3.836 punti di vendita, compresi i cash and carry. Nell'online ha 236 punti di ritiro: al terzo posto in Italia, con presenza in 14 regioni. Le partnership nazionali con Glovo ed Everli si stanno ampliando rapidamente anche in molte imprese VéGé nel Sud Italia.

“Siamo orgogliosi di questa crescita continua, che ci vede protagonisti nel mercato italiano accogliendo sfide importanti come quelle che si sono presentate durante le crisi del 2021 -commenta Giovanni Arena, Presidente di Gruppo VéGé-. Crisi che hanno determinato purtroppo drammatici aumenti dei costi delle materie prime e dell'energia, ai quali siamo riusciti a far fronte grazie all'esperienza delle nostre insegne e il coraggio e passione dei nostri imprenditori e collaboratori”.

“Le imprese della distribuzione moderna hanno il dovere di salvaguardare il potere di acquisto dei consumatori e Gruppo VéGé è da sempre in prima linea -aggiunge Giorgio Santambrogio, amministratore delegato Gruppo VéGé-. Il nostro piano promozionale nazionale, che contempla centinaia di prodotti scontati ogni settimana dell’anno, ha fatto risparmiare ai clienti delle insegne VéGé, nel corso del 2021, oltre 635 milioni di euro; continuare a crescere riuscendo contemporaneamente a garantire concreti risparmi a chi ci sceglie ogni giorno ci rende particolarmente orgogliosi. Proporre convenienza di qualità è, infatti, la principale missione del nostro Gruppo, e siamo impegnati in un parallelo, sistematico processo di proposizione di valori importanti come la sostenibilità nutrizionale e l’educazione alimentare".

“La performance realizzata è ancora più sensazionale se pensiamo che il contesto è segnato da calo dei consumi, perdita di margine e trasferimento delle scelte di acquisto da parte dei consumatori su altri canali -commenta Edoardo Gamboni, direttore commerciale Gruppo VéGé-. A maggior ragione chiediamo alle imprese produttrici di fare con responsabilità la loro parte, per salvaguardare non solo il rapporto con noi retailer, ma anche con tutta la filiera made in Italy e con i consumatori”.