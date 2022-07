Hard Rock Cafè a Milano-via Dante è il quinto locale italiano di questo brand internazionale della ristorazione che è anche spettacolo e intrattenimento

Hard Rock Cafè è ritornato con un grande store a Milano: due piani per complessivi 809 mq, due palchi per la musica dal vivo, 250 posti a sedere al coperto. All'ingresso, piano terra, si può visitare il Rock Shop, per poi addentrarsi nella zona ristorante che include bar e palco per la musica dal vivo, visibile da ogni angolo del Cafè. Al primo piano, zona Vip, dove si possono organizzare piccoli eventi privati.

Hard Rock Cafè è un brand storico, che riporta agli anni Ottanta-Novanta. In Italia è rimasto un po’ fermo in questi anni. Anche prima del Covid19 che ovviamente ha ucciso tutta la ristorazione e non solo quella fortemente legata allo spettacolo, alla musica, all’intrattenimento, format molto in auge in anni (gli anni) migliori per l’Italia, quelli in bianco e nero, quando tutti dico tutti si lavorava, si aveva la fidanzata, si viveva, poi sbiadito lentamente fino a sparire del tutto con la pandemia.

Hard Rock Cafe è proprio un mix, unico nel suo genere, di musica, intrattenimento, merchandising iconico e cucina americana. Nel nuovo menu il Legendary Burger, con gli altri piatti iconici quali Wings, Classic Nachos, Sliders e gli antipasti, tra cui le Famous Fajitas e i Tupelo Chicken Tender.

Ad adornare le pareti dell’Hard Rock Cafè di Milano le memorabilia della collezione iconica di Hard Rock: dal Re del Pop Michael Jackson con la sua giacca dorata realizzata su misura per lui da Dennis Tompkins e Michael Bush, all'intimo di Madonna, indossato dalla regina del pop durante il suo Who’s That Girl World Tour del 1987 e presente anche nel suo video Ciao Italia!. Sono esposti sulle pareti anche il reggiseno in pizzo di Cher, insieme alla giacca in velluto verde lime, confezionata appositamente per Elton John dallo stilista Stephen Sprouse. Gli ospiti possono ammirare lo scintillante costume da bagno rosso senza spalline indossato da Rihanna nel video ultra-glam del 2008 dei Maroon 5 "If I Never See Your Face Again", accanto a quelli di rockstar italiane come Ligabue, Lacuna Coil, Negramaro e molti altri ancora. Il rock shop offre anche prodotti di ispirazione musicale e articoli da collezione tipici di Hard Rock Cafè.

“Milano diventa la quinta città italiana dopo Roma, Firenze, Venezia e Verona ad ospitare un Hard Rock Cafe - commenta Anibal Fernandez, vicepresidente del franchising di HRI-Hard Rock International-. Promettiamo di tenere alto lo spirito e la filosofia del marchio, offrendo esperienze sorprendenti. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai fan di Hard Rock Cafe a Milano, in un ambiente Safe+Sound”.

Hard Rock International (HRI) è uno dei marchi più riconosciuti a livello mondiale nella ristorazione. Ha 253 locali in 68 Paesi, inclusi Hotel, Casino, Rock Shops, locali per la musica dal vivo e Cafès proprietari o in licenza. Nel 2020 ha lanciato Hard Rock Digital, piattaforma di scommesse sportive e giochi online. Iniziando con una chitarra di Eric Clapton, Hard Rock ha raccolto la collezione più preziosa al mondo di cimeli musicali, che conta più di 86.000 pezzi, esposti nei locali di tutto il mondo. Il marchio è di proprietà di HRI The Seminole Tribe of Florida.