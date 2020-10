Heineken: accordo con Kuehne+Nagel per la consegna a domicilio

Il servizio di consegna a domicilio dei prodotti Heineken acquistati online sulla piattaforma Beerwulf sarà potenziato grazie agli accordi tra l'azienda olandese e il Gruppo Kuehne+Nagel che hanno portato alla creazione di un centro di distribuzione regionale in Olanda e di tre centri per la distribuzione locale nel Regno Unito, Spagna e Italia. I 4 hub gestiranno lo stock dei prodotti Beerwulf, le attività di handling in inbound e outbound, il confezionamento e la gestione documentale per le spedizioni e le dichiarazioni doganali.

La crescita dell'eCommerce ha spinto Heineken a rivedere e rafforzare la catena logistica e, al tempo stesso, di semplificare la supply chain da un unico punto di stoccaggio, con un sistema informatico integrato.

Incontro a Milano

Questo progetto sarà raccontato dalla viva voce dei suoi protagonisti, ossia Brent Jones, european head of logistics and operations di Beerwulf, e Paolo Guidi, sales & marketing director di Kuehne+Nagel, in occasione di un incontro sia online che offline in programma a Milano, al The Hub hotel di via Privata Polonia 10, il 16 ottobre e organizzato da Cscmp Italy Rountable.