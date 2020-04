H&M chiude sette punti di vendita in Italia

Chiudono sette store dell'insegna di abbigliamento dislocati in varie città italiane. H&M chiude definitivamente, stando a quanto dichiara Uiltucs, sindacato di categoria della Uil, sette punti di vendita di cui due a Milano, in Corso Buenos Aires e in via Torino, uno a Udine. Gli altri quattro saranno riaperti in fase post Covid19 ma chiuderanno i battenti tra agosto e novembre e si trovano a Grosseto (chiusura prevista 9 agosto), Gorizia (8 novembre), a Vicenza centro e Bassano.

La Uiltucs precisa: “Il totale delle unità in esubero è 145 così suddivise: 39 part time, 62 full time, 10 tempi determinati e 34 lavoratori a chiamata. Abbiamo contestato il metodo e il merito della scelta aziendale”.

Stando a quanto sottolinea l'organizzazione sindacale la scelta “è stata assunta dalla casa madre svedese, affermando che tale scelta si ritiene indispensabile la continuità degli altri 172 punti di vendita”. Tra H&M, Confcommercio e sindacati continuano comunque i confronti anche nei prossimi giorni.