Hopla innova la spesa da Carrefour con l’Ai di chatGPT

L'intelligenza artificiale conversazionale entra nel chatbot disponibile sul sito ecommerce di Carrefour: permette di generare una lista della spesa e consigliare lo store in base a domande poste dagli utenti

Hopla è il chatbot integrato nel sito di eCommerce francese di Carrefour e disponibile nella home page del sito a partire dall'8 giugno. Il chatbot si basa su ChatGPT, e l'intelligenza artificiale generativa viene usata anche in altri ambiti dell'azienda: per arricchire le schede prodotto del marchio Carrefour (oltre 2.000 prodotti ora online) e per i processi di acquisto interni, per esempio nella redazione di inviti a gare d'appalto e l'analisi di preventivi.

Il chatbot è collegato al motore di ricerca del sito e offre ai clienti elenchi di prodotti correlati a ciò di cui stanno discutendo, fino al momento dell'acquisto. Queste soluzioni sono il risultato di una collaborazione con Bain & Company e Microsoft. Soluzioni analoghe erano già disponibili in alcune aree degli Stati Uniti.

Necessità anche complesse dell’utente vengono ora risolte in poco tempo grazie ai consulenti automatici permessi dall’intelligenza artificiale conversazionale. Molte possibilità sono già disponibili anche su Carrefour Francia, che permette di generare la lista della spesa in base a un determinato budget, vincoli dietetici, ricette con prodotti stagionali o con la variante antispreco.

Cosa risponde il chatbot Hopla di Carrefour

Un semplice esempio prevede l’elenco dei prodotti necessari per un piatto e prenotarne l’acquisto in uno degli store disponibili, selezionabili su mappa. Il servizio non è disponibile in Italia quindi abbiamo provato le prima fasi in una città di medie dimensioni, Amiens (nord-est della Francia).

Chiedendo cosa serve per un crème caramel da 8 porzioni l’assistente ha selezionato gli ingredienti disponibili all'acquisto e ha proposto gli store dove fosse disponibile il servizio.

Alcune volte l’assistente non è disponibile, nel qual caso si scusa, dichiarandosi “vittima del suo stesso successo”...