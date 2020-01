Niente addetti alla vendita nel nuovo store che Huawei ha realizzato in Cina, a Wuhan. L’insegna propone, infatti, il suo primo punto di vendita gestito esclusivamente da robot. Stando a quanto pubblica il giornale online AndroidWorld, il negozio si presenta con una forma cilindrica, protetto da un vetro trasparente antiproiettile. È inoltre dotato di bracci robotici, uno grande e due più piccoli, che possono ruotare di 360 gradi.

Pare che questo store, come invece sottolineato dal blog di Huawei Central, sarà aperto 24 ore su 24 permettendo ai clienti di acquistare i prodotti tramite un display, consegnati in un secondo momento in un’apposita area dove sarà lo stesso robot a spingerlo verso il consumatore. L’offerta comprenderebbe per il momento articoli facilmente gestibili come smartphone e accessori.