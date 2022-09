I 60 anni di Rocco Giocattoli, iniziative instore

Rocco Giocattoli festeggia nel 2022 i 60 anni di attività e ha organizzato una serie di iniziative promozionali e di animazione dedicate a bambini e famiglie

Compie i 60 anni la rete di negozi di Rocco Giocattoli e per celebrare l'evento ha pianificato una serie di iniziative nei negozi, dedicate ai bambini e alle famiglie.

Iniziative per i 60 anni di Rocco Giocattoli

Dal 19 settembre al 1 ottobre con il back to school i negozi propongono sconti fino al 60%, nei negozi fisici e anche in quello digitale.

Il 24 settembre l'area di Roma ha visto iniziative di animazione instore nei negozi più grandi della rete, Corso Francia, Boccea, Anzio, Le Rughe. Eventi pomeridiani, dalle 16,30 alle 19, con giochi, babydance che si ripeteranno il 1 ottobre.

La storia dell'insegna

Il fondatore, Rocco D'Alessandris, noto a Roma come il "Cavaliere dei giocattoli" (Cavaliere del lavoro), era appassionato di giocattoli d'epoca e nel 1962 fonda l'impresa puntando subito su una selezione di giocattoli curata in ogni dettaglio, dalle meccaniche ai materiali fino al colore. Inizialmente si trattava di un'attività di distribuzione all'ingrosso basata su alcune linee esclusive. Nel 1993 la scelta di aprire anche negozi al dettaglio per valorizzare l'esperienza acquisita e il rapporto con i fornitori. Il focus d'offerta sono giocattoli originali che stimolino la curiosità e l'immaginazione dei bambini, con particolare attenzione alla sicurezza. Oggi ad amministrare l'azienda ci sono i fratelli Dino e Renzo D’Alessandris.

La rete conta oggi 15 negozi tra Roma e provincia cui si aggiungono i corner negli store Ovs, Upim e Coin in tutta Italia.

L'eCommerce nasce nel 2013 per rimanere competitivi in un mercato sempre più digitale e affollato. Il canale digitale completa l'offerta nella direzione di un servizio migliore al cliente, che più facilmente riesce a completare l'acquisto scegliendo di volta in volta il canale preferito.

"Possiamo affermare che le attività digital con obiettivo drive to store messe in atto in questi ultimi anni hanno contribuito ad aumentare il traffico al negozio fisico, con conseguente incremento dei volumi di vendita", hanno dichiarato gli amministratori, Dino e Renzo D’Alessandris.

Una selezione di brand esclusivi

Tra i punti di forza dell'insegna, la selezione di brand e prodotti in esclusiva. Eccone alcuni:

Giocorò - Action game e giochi da tavolo;

Exost - Radiocomandi distintivi per innovazione e design;

Ycoo - Robot

Winx - la nuova collezione di fashion doll di cui Rocco Giocattoli è master toy distributor;

YAS!Games - Linea di giochi da tavolo per la fascia +12 che punta sul divertimento con ironia, anche con temi intimi e scabrosi, sempre con leggerezza. Si tratta di un mercato, definito "kidults", in costante crescita, che vede adulti e ragazzi condividere momenti di socialità giocando seduti attorno a un tavolo.