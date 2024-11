I buoni pasto Satispay per far la spesa in tutti i Carrefour d’Italia

Satispay amplia la rete di accettazione in gdo: dai primi mesi del 2025 i suoi buoni pasto saranno utilizzabili in tutti i negozi di Carrefour Italia

Carrefour Italia accetterà in Italia i buoni pasto Satispay. L’accordo, attivo su tutto il territorio nazionale, verrà man mano dispiegato entro i primi mesi del 2025 nei 1.200 negozi punti di vendita del retailer, 900 dei quali in franchising, annunciano le società in una nota. Da parte di Satispay, sull’app sarà a disposizione degli utenti uno strumento che consentirà di trovare il Carrefour più vicino attraverso il filtro “buoni pasto”. I buoni pasto digitali sono caricati automaticamente su una sezione dell’app Satispay del lavoratore.

Carrefour più digitale

Per Carrefour la mossa rientra nella strategia di adozione di un approccio sempre più digitale e omnicanale. Il player entro il 2026 vuole diventare una “digital retail company” e l’accordo con Satispay rientra in questa logica. La partnership permetterà “di proseguire -illustra Marco Schiavi, head of finance & treasury - finance director di Carrefour Italia- nel nostro impegno quotidiano per garantire ai consumatori un’esperienza di acquisto sempre più semplice, intuitiva ed omnicanale, in linea con l’obiettivo di diventare una digital retail company. La collaborazione con Satispay ci permetterà di portare innovazione nel mondo dei buoni pasto e di dare la possibilità ai nostri clienti di utilizzare i loro buoni pasto digitali, vivendo la spesa quotidiana in modo smart e veloce”.

Satispay cresce nella gdo

Oggi sono più di 4,8 milioni i consumatori che utilizzano Satispay in oltre 350.000 esercizi commerciali, tra cui anche Autogrill, Decathlon, Eataly, Esselunga, non solo in Italia ma anche in Francia e Lussemburgo. “Grazie a questa collaborazione -dice Angela Avino, chief business development officer di Satispay- cresce il nostro bacino di accettazione nella gdo e la nostra capillarità su tutto il territorio nazionale”.

