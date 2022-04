i Concentrati: la nuova gamma di Chanteclair per la cura del bucato

Chanteclair celebra la sensorialità del profumo con la preziosa gamma de “i Concentrati”, composta da Ammorbidenti e Profuma Biancheria creati con formule esclusive e fragranze moderne e raffinate. Lasciati avvolgere dalle 4 profumazioni a lunga durata che firmano l’intera linea:

MUSCHIO BIANCO per donare ai capi il classico profumo di pulito di Chanteclair;

SALI MARINI E FIOR DI LOTO per rivivere la sensazione della leggera brezza profumata;

FIORI DI ARANCIO E NARCISO per riscoprire il profumo delle calde giornate di sole primaverile;

PEONIA E MAGNOLIA per rivivere la romantica magia dei fiori appena sbocciati

Attraverso “i Concentrati”, Chanteclair offre ai consumatori italiani un vero e proprio trattamento integrato per il bucato che prolunga l’esperienza di freschezza e di profumo durante la giornata. Gli ammorbidenti garantiscono, infatti, massima morbidezza lasciando i capi soffici, profumati e freschi giorno dopo giorno. I profuma biancheria, invece, donano un'extra dose di profumo sul bucato. Aggiunti ad ogni lavaggio e usati in combinazione con l’ammorbidente, ne esaltano il profumo intenso e persistente per un effetto davvero longlasting che regala ai capi una “Profumata morbidezza tutta da indossare”.

La gamma “i Concentrati” di Chanteclair ha riscosso un grande successo di mercato ottenendo nel 2021 ottime performance di vendita sia nel comparto degli Ammorbidenti (dove si è registrato un +46,1% delle vendite a valore vs 2020) ma soprattutto in quello dei Profuma Biancheria dove Chanteclair, a solo un anno e mezzo dal lancio della nuova gamma, ha conquistato la leadership nel segmento dei profumatori per bucato liquidi, con una quota a valore del 15,4%. (Fonte: IRI, Distribuzione moderna+SSSDrug, YTD dicembre 2021)

Per saperne di più visita il sito chanteclair.it