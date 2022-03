A poco più di quattro anni dall’apertura della prima pokeria a Milano, I Love Poke, la catena leader nel poke a livello nazionale, e quella che ha introdotto il format in Italia, nel 2017, raggiunge quota 100 store in Italia con il nuovo punto vendita ad Assago (Mi) in Piazza degli Incontri: uno spazio di 120 mq, in un’area commerciale molto frequentata, con 20 posti a sedere interni e altrettanti nel dehors.

Da maggio 2021 la strategia commerciale di I Love Poke è ripartita con slancio portando all’apertura in soli dieci mesi di 80 nuovi locali sul territorio nazionale, caso per ora unico nel settore della ristorazione. Dopo aver chiuso il 2021 con un giro d’affari di 40 milioni di euro, un Ebitda stimato superiore al 20% e 5 milioni di bowl vendute, la catena fondata da Rana Edwards e Michael Nazir Lewis punta al raddoppio del fatturato, traguardo che vuole raggiungere con nuovi store in Italia, ma anche all’estero, a partire da Francia, Germania, Inghilterra e Polonia, per un ulteriori cento punti vendita. Grazie a questo piano di sviluppo l’organico di I Love Poke nel 2022 si amplierà notevolmente con l'ingresso di 500 persone.

Il poke e le pokerie hanno raggiunto un tale livello di diffusione che l’Istat ha inserito il piatto di origini hawaiane tra i prodotti alimentari nel paniere 2022 degli italiani. Sempre secondo i dati Istat, nel 2020 il poke è l’ottavo cibo più ordinato a domicilio (+133% rispetto al 2019) e il mercato delle pokerie in Italia ha registrato un fatturato di 86 milioni di euro, salito nel frattempo a 98 milioni nel 2021. Secondo quanto emerso dal report Il mercato del poke in Italia, realizzato da Cross Border Growth Capital, il comparto nel 2024 dovrebbe raggiungere i 143 milioni di giro d’affari; e I Love Poke mira ai 350 punti di vendita.