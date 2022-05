Almaki è un nuovo concept di cucina nippo-peruviana. Previste una ventina di aperture nei principali centri commerciali a partire dal Fiordaliso di Rozzano

F&B Investment presenta a Mapic Italy 2022 (Milano, 18-19 maggio) il nuovo format Almaki, un concept di ristorazione veloce che unisce la cucina nikkei a quella peruviana. Il primo punto di vendita apre a giugno nel centro commerciale Fiordaliso di Rozzano (Mi), all’interno della nuova food court. Nato dal successo di I Love Poke, Almaki è un format di ristorazione veloce/informale (fast/casual) che unisce il rigore e l'eleganza della tradizione culinaria giapponese con i colori e la vivacità di quella peruviana. Il termine Almaki è la fusione di tre termini: Alma, in spagnolo anima; Ki, monosillabo che in giapponese indica l'energia interna del corpo umano; e Maki, la componente principale del menu.

Il menù e lo chef

Il menu di Almaki si presenta come ricco di sapori, contrasti e consistenze differenti. I piatti sono esteticamente ricercati, l’eleganza del riso e dell’alga nori sostanziano gli ingredienti peruviani dai colori vivaci come giallo, viola, verde e arancione. L’offerta comprende varie entrée e tartare di tonno e salmone, la cui marinatura conferisce un mix di sapori aciduli dato dall'utilizzo di spezie profumate tipiche della cultura peruviana. Gli uramaki, il piatto principale, a base salmone, tonno o gamberi ebi, sono il piatto iconico della cucina nikkei. Ideatori del nuovo format Almaki sono Michael Nazir Lewis e Rana Edwards, già proprietari di I Love Poke, la prima catena di poke in Italia che ha introdotto nel 2017 le bowl hawaiane nel nostro Paese e che conta attualmente più di 100 punti di vendita su tutto il territorio nazionale. Per l’elaborazione del menu è stato coinvolto Rafael Rodriguez, premiato dalla Guida Michelin quale miglior chef di Alta Cucina peruviana e forte di una lunga esperienza come Executive Chef in tutta Italia. Il tocco dello chef si riconosce dal colore dei maki proposti, come il rosa ottenuto da un estratto naturale di barbabietola, e dalle salse che esaltano il piatto con ingredienti esotici tipici della cultura peruviana tra cui il lime, la salsa yuzu mescolata a spezie giapponesi, gli jalapenos e i peperoni gialli. L’offerta di Almaki si completa con tacos e burritos rivisitati in chiave giapponese, a base di salmone o pollo.

Format e piano di sviluppo

L’atmosfera del locale che aprirà al Fiordaliso riprende i colori vivaci della cultura peruviana, ma con uno stile moderno che si integra nelle food court dei centri commerciali, target prioritario, in questa fase di lancio, per lo sviluppo di Almaki. Sviluppo che prevede, al momento, una ventina di aperture tra gestione diretta e affiliazione. Il format del ristorante si articola su metrature comprese tra i 40 e i 70 mq e si caratterizza, al pari di I Love Poke, per l’assenza di una canna fumaria. L’attività operativa si limita, infatti, alla lavorazione di frutta e verdura, alla preparazione di salse e uramaki, e alla trasformazione di semilavorati. Per questo motivo il personale si compone di sole tre unità in cucina e due al bancone. Gli store ricevono dal centro di produzione prodotti ittici abbattuti ad azoto liquido e conservati sottovuoto. Lato tecnologico, il punto di vendita è dotato di attrezzatura per automatizzare la composizione dei roll e di un chiosco per l’ordinazione. Parallelamente alla prima apertura, sarà attivato il servizio delivery sulle principali piattaforme nazionali tra cui Deliveroo e Glovo. La clientela di riferimento è compresa tra i 15 e 50 anni.

"Dopo il successo di I Love Poke, abbiamo deciso di sviluppare il brand Almaki, che aprirà il suo primo punto vendita al centro commerciale Fiordaliso -commenta Michael Nazir Lewis, co-fondatore di F&B Investment holding, società che progetta e realizza new concept in ambito food- inaugurazione che rappresenta il kick off di un importante piano di crescita, che vedrà nuove aperture all’interno dei principali centri commerciali italiani. Le gallerie dei centri commerciali sono per noi un canale privilegiato, almeno inizialmente, per cui abbiamo scelto Mapic Italy quale palcoscenico ideale per presentarlo agli operatori del retail real estate. L’assenza di canna fumaria, la qualità del prodotto, il format di punto vendita snello e la logistica del pesce in comune con I Love Poke, rappresentano i valori aggiunti di Almaki in un’ottica di veloce replicabilità e sviluppo del format, sia direttamente sia in franchising”.