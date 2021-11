Spazio Conad ospita il primo corner I love Poké

All'interno dell'area ristorazione dell'ipermercato Spazio Conad di Vimodrone (Mi), gestito dal socio imprenditore Cia Conad Stefano Frascolla con la società Fras.co srl, è stata realizzata l'area dedicata all'offerta di I love Poké, primo esempio per la rete Conad che potrebbe avere un ulteriore sviluppo in futuro.

L'espansione nei negozi della distribuzione moderna sembrerebbe, tra l'altro, l'obiettivo dell'azienda ristorativa che pare abbia creato una società ad hoc: I love Poké gdo. La catena di poke, che propone il tipico piatto hawaiiano con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano ma versatile e caratterizzato da ingredienti stagionali, è attualmente presente con propri store in tutta Italia con circa 70 locali. Il menu componibile permette di soddisfare gusti vari ed esigenze alimentari differenti proponendo piatti vegani, vegetariani e proteici.

L'offerta all'interno di Spazio Conad

Sapori e sorrisi è l'area dedicata alla ristorazione di Spazio Conad a Vimodrone che comprende l'agorà condiviso dove sono presenti il corner per il sushi, la ristorazione tradizionale con circa 130 posti a sedere e il bar. Lo spazio I love poké si trova in quest'area, in una superficie precedentemente adibita alla preparazione interna delle insalate per la ristorazione. L'area si sviluppa su uno spazio di circa 15 mq con possibilità di take away, a cui è dedicata un'esposizione con prodotti già confezionati, e home delivery. "Siamo stati i primi a sperimentare questa offerta oggi di grande tendenza che certamente pensiamo di potere ulteriormente sviluppare laddove sarà possibile -spiega l'imprenditore Stefano Frascolla-. I punti di vendita Spazio Conad si prestano a questo tipo di proposta che va ad arricchire l'assortimento dedicato alla ristorazione".

Spazio Conad di Vimodrone è tra i più rappresentativi format dell'insegna creata da Conad per le grandi superfici, come raccontato in questo articolo. Si estende su una superficie di 10 mila mq, con 50 mila referenze di cui 30 mila non food, nei mondi casa, famiglia, tempo libero. L'insegna si sta velocemente sviluppando su tutto il territorio nazionale. A questo link il punto sull'espansione secondo Pugliese.