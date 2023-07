“I nostri ori”: Conad Nord Ovest presenta la mdd dedicata al territorio

Il lancio de “I nostri ori” di Conad Nord Ovest è stato fatto durante un incontro alla sede della Regione Firenze alla presenza del presidente di Regione

In occasione dell’incontro alla sede della Regione Firenze, Conad Nord Ovest ha lanciato “I nostri ori”, mdd il cui purpose è quello di valorizzare i prodotti legati al territorio. Referenze legate ai localismi, alla tradizione con la volontà di offrire prodotti di elevata qualità ai consumatori valorizzando i singoli produttori rappresentanti della cultura enogastronomica italiana.

“Uniamo localismo e sostenibilità per la crescita del territorio e il valore futuro. Il nostro lavoro rappresenta un volano per la crescita delle comunità in cui operiamo, creando valore non solo in termini economici, ma anche sociali e ambientali, supportando un consumo consapevole e uno sviluppo sostenibile del tessuto produttivo locale. L’impegno orientato alla sostenibilità lo abbiamo quest’anno rendicontato all’interno del primo rapporto di sostenibilità della cooperativa che dimostra chiaramente la nostra visione per il futuro”, commenta Adamo Ascari, Amministratore delegato di CNO.

Sostenere le economie locali

L’obiettivo di Conad Nord Ovest con “I nostri ori” è anche quello di sostenere le economie locali, tutelandone le filiere. Nello specifico, vengono coinvolti 1.200 fornitori provenienti dalle regioni presidiate dalla cooperativa, che generano un volume d’affari di circa 354 milioni di euro, a cui aggiungere 152 aziende consorziate che permettono un fatturato di 62 milioni di euro.

Trovandosi a Firenze, l’occasione è stata utile anche per definire i numeri relativi alla Toscana: 398 fornitori locali che hanno generato nel 2022 122 milioni di euro di fatturato e 46 produttori ortofrutticoli che esprimono 16 milioni di fatturato. “Forte presenza nel territorio, tutela delle filiere, valorizzazione dei prodotti e delle specificità locali, valorizzazione dei freschi e freschissimi -afferma Marco Brambilla, direttore generale di CNO-: sono pilastri strategici della distintività e della politica commerciale di Conad Nord Ovest. ‘I nostri ori’ sono la testimonianza concreta e la più alta espressione dell’impegno per la creazione di valore economico, sociale, occupazionale per la comunità”.

Sostenibilità e biodiversità

“I nostri ori” rappresenta la sostenibilità sociale, quindi, e fa parte del pacchetto del bilancio di sostenibilità presentato dalla cooperativa. Non solo. Rapporti stretti e di collaborazione con i produttori locali significano anche avere un osservatorio privilegiato sulla biodiversità che permette a Conad Nord Ovest di comprendere e registrare i cambiamenti dovuti, anche, al clima definendo quali sono gli agenti e che impatto hanno sulle produzioni.

“Oggi diventa strategico spingere con maggiore forza sulla leva del localismo per distinguersi e mantenere un vantaggio competitivo importante. Con 'I nostri ori' il localismo esce dalla genericità e viene articolato e comunicato al cliente in modo diverso tra i Prodotti in regione (già segnalati al cliente sullo scontrino) ed i prodotti del territorio”, conclude Alessandri Bacciotti, direttore commerciale di Conad Nord Ovest.