I prodotti il Viaggiator Goloso disponibili da Cargo

Nei due punti di vendita Cargo&HiTech di Milano, situati in via Meucci 39 e in Piazza XXV Aprile 21, è disponibile una selezione di specialità natalizie e prodotti firmati il Viaggiator Goloso tra cui panettoni, proposti nelle versioni classiche oltre che nelle sue varie rivisitazioni, pandori, strenne e cesti gastronomici con prodotti di prima scelta, insieme ad articoli provenienti da produttori selezionati. Le proposte food inserite da Cargo saranno accompagnate da Grandi Vigne, il brand di Iper La grande i dedicato ai vini, provenienti da vigneti di proprietà a filiera controllata.

In questo modo si arricchisce l'offerta di Cargo, caratterizzata da elementi d’arredo, oggettistica, accessori per la cucina, moda e casalinghi.

Il percorso espositivo di cargo si sviluppa a partire dal settore cucina, con accessori dal design contemporaneo e set di piatti e bicchieri, e prosegue fino all'esposizione delle specialità gastronomiche inserite in assortimento. Il trait d’union, quindi, è la cucina, luogo designato alla riscoperta dei valori e delle tradizioni, per vivere il cibo come passione e scoperta.