I ready to eat dal valore rosa

Sono rosa in quanto di carne suina. Sono rosa in quanto il colore caratterizza una carne di qualità, nobile, che prende il meglio sia delle carni rosse che di quelle bianche. I ready to eat di Eat Pink, rosa per natura, sono garanzia di qualità e, soprattutto, magri, gustosi, buoni e pronti in pochissimi minuti.

Il brand Eat Pink è l’espressione per il mondo consumer di Opas, l’O.P.-Organizzazione di Prodotto (con riconoscimento di livello europeo) più grande d’Italia, che rappresenta il 12% della suinicoltura nazionale.

Chi acquista le referenze Eat Pink è certo di mettere nel carrello un prodotto sano, ricco di proprietà nutrizionali importanti (la carne di suino è ricca di proteine e sali minerali quali magnesio, fosforo, zinco e ferro) dall’origine trasparente, grazie alla tracciabilità di filiera che consente di seguire l’animale e il suo benessere dalla nascita alla produzione finale.

Pronti in pochissimi minuti

Attualmente la gamma dei cinque ready to eat si compone di Pulled Pork, Filetto al bacon e alle erbe, Costine paprica-rosmarino e sale-pepe (nelle foto sotto). Cotti sottovuoto, lentamente e a bassa temperatura, i prodotti sono pronti in pochi minuti, al microonde, in padella o al forno.

Opas è costantemente impegnata nella ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di rendere contemporanea e accattivante l’offerta: nei prossimi mesi sono previsti nuovi lanci che andranno ad arricchire la gamma del brand Eat Pink. Tra questi i prodotti freschi inteneriti sia a pezzo intero che porzionato, che si distinguono per tenerezza e naturalezza.

Perchè scegliere Eat Pink