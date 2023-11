I trend eCommerce 2024, trainano elettronica, fashion, giochi, hobby, fai-da-te

Il canale eCommerce in Italia vale 44,8 miliardi di euro e crescerà nel 2024, trainato da settori come elettronica, fashion, fai-da-te, giochi e hobby

Dove andrà il canale eCommerce nel 2024? In Italia nel 2023 è stimato valere oltre 44,8 miliardi di euro (dati Statista), che nel 2027 diventeranno quasi 75 miliardi. I settori più popolari sono e saranno anche in futuro elettronica, fashion, giochi, hobby, fai-da-te (dati Richmond eCommerce Forum di Rimini). Più di recente nel canale eCommerce hanno trovato spazio anche moda, lusso, food e design, tutti settori strategici per il made in Italy.

I trend eCommerce 2024

Il canale eCommerce vanta anche una penetrazione elevata presso i consumatori italiani, con il 68,2% del 2023 che salirà al 72,4% nel 2027, un valore superiore alla media europea di 69,5% e a quella globale di 66,6%. Tra il 2023 e il 2027 il tasso di crescita ipotizzato sarà pari al +11,59%, più alto di quello stimato a livello globale, e le tendenze da qui al 2024? Eccole:

1 - Personalizzazione dei servizi. Qual è il segreto del successo di un eCommerce? La coerenza dello store, e vale anche per i servizi e le tecnologie connesse. Il 2024 sarà all'insegna della personalizzazione. Un ambito molto rilevante per settori come il fashion e il fai-da-te per esempio, per i quali è difficile dare evidenza all'assortimento e il canale fisico offre spesso una customer experience più lineare.

2 - Intelligenza artificiale. Una tecnologia in rapido sviluppo, che viene già impiegata per le chatbot, sempre più funzionali grazie alla Ai generativa, per i suggerimenti d'acquisto e nel back office per l'inventario, per le schede prodotto, per i nuovi design e le versioni 3D dei prodotti, per l'analisi predittiva. Tutti strumenti utili per convincere il cliente a fare spese "importanti" tipiche del mondo luxury.

3 - Realtà aumentata. Colma il gap tra emozionalità del fisico e praticità del digitale, si spera accelerando le decisioni di acquisto. In quest'ottica attrarrà sempre più investimenti da parte dei retailer digitali (e non solo).

4 - Shopping vocale. Dall'assistente vocale per il meteo e la radio di casa, o per la domotica, a quello per gli acquisti il salto è breve: gli investimenti dell'eCommerce vanno in questa direzione nel 2024, pensando anche alla sicurezza attraverso il riconoscimento vocale.

5 - Social commerce. Entro il 2027 il mercato del social commerce potrebbe arrivare a quasi 3.000 miliardi di dollari, cifra che nel 2030 potrebbe raddoppiare. L'acquisto avviene direttamente dentro il social, non serve nemmeno più il link al sito.

I numeri dell'eCommerce a livello globale

La pandemia ha forzato la tendenza alla crescita del commercio online, che prosegue anche oggi a ritmi elevati, intorno al +10%. Il 2023 si chiuderà (stime Statista) con ricavi pari a 3.650 miliardi di dollari, in crescita del +10% rispetto al 2022 e 2021, entrambi chiusi con valori di 3.320 mila miliardi. Nel 2027 si stima un valore si oltre 5.000 miliardi di dollari con un tasso composto di crescita annuo pari a +11,17%.

La nazione che traina la crescita è la Cina, con valori che superano i 1.000 miliardi.

Per quanto riguarda i tassi di penetrazione in Europa, ecco la classifica:

Italia: 2024 - 68,2% ---- 2027 - 72,4%

Spagna: 2023 - 71,2% ---- 2027 - 84,8%

Francia: 2023 - 78,8% ---- 2027 - 80,7%

Germania: 2023 - 81,5% ---- 2027 - 83,9%

Regno Unito: 2023 - 83,1% ---- 2027 - 86,3%