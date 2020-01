Ikea abbandona Amazon in America

Non saranno più venduti su Amazon i prodotti Ikea. L’insegna svedese, dopo aver avviato in America un progetto pilota focalizzato sugli articoli di illuminazione smart, annuncia, stando a quanto scrive il giornale online Pambianconews, di interrompere la collaborazione. La scelta di Ikea segue quelle di altri noti brand, come nel caso di Nike, allontanatisi dalla piattaforma eCommerce.

Ikea non ha, al momento, specificato con quali marketplace lavorerà in futuro né quali siano le motivazioni alla base di questa decisione. Lo scorso febbraio 2019, però, Torbjorn Loof, chief executive of Inter Ikea, rilasciò una dichiarazione al Financial Times nella quale ipotizzava il lancio di un proprio marketplace all’interno del quale inserire non soltanto i propri prodotti ma anche quelli dei competitor.