Il 2023 di Blu Media Group: verso nuove sfide soprattutto nella gdo

Blu Media Group, la concessionaria italiana specializzata nella gestione di servizi pubblicitari out of home, ha iniziato il 2023 con rinnovata energia e obiettivi sempre più sfidanti

Dopo la frenata causata dalla pandemia, il trend è tornato positivo portando il mercato verso una nuova crescita. Su questa scia, il 2022 per Blu Media Group, è stato un anno di consolidamento, scandito da un concreto sviluppo e tante soddisfazioni, dove la ripresa degli acquisti in-store (secondo Circana, società di consulenza leader nell’analisi del comportamento dei consumatori, ha toccato il picco del 12.2% in più nel Q4 rispetto al 2021) e l'aumento dell'afflusso dei consumatori nei centri commerciali, hanno portato i brand ad affiancarsi a realtà esperte del settore per veicolare le proprie campagne ed essere costantemente presenti negli spazi d’acquisto, per tutta la durata della consumer experience.

Il 2023 è partito dunque con un ulteriore slancio positivo grazie ai clienti che hanno rinnovato la loro fiducia nei confronti della concessionaria e a nuovi clienti che hanno scelto Blu Media Group per l’attivazione di campagne o promo locali in zone mirate, in base alle proprie esigenze, facendo affidamento su una strategia consolidata, che si basa su un costante ampliamento del network di insegne partner e sull’ arricchimento del numero di impianti disponibili.

Nel corso di quest'anno, quindi, l'attività di Blu Media Group sarà focalizzata principalmente su tre fronti: questi includeranno il consolidamento di partnership storiche e la nascita di nuove partnership con insegne della grande distribuzione, accordi per i nuovi asset nei centri commerciali e creazione di offerte ad hoc per i brand presenti nella grande distribuzione – con un focus particolare sugli impianti digitali tecnologici, per aumentare la visibilità del brand e migliorarne la performance grazie a soluzioni creative che stimolino la memory-recall e la propensione all'acquisto.

Inoltre l’ampliamento della propria area commerciale consentirà a Blu Media Group di porre un maggiore focus sull’acquisizione di clienti in ambito trade che necessitano di un media-mix strategico a copertura dei centri commerciale e della grande distribuzione in un’area specifica o su tutto il territorio italiano.

Monica Bossuto, CEO di Blu Media Group, riporta: “Blu media Group, grazie alle soluzioni che offre e alla competenza specifica posseduta nel campo dei media, si propone di realizzare una comunicazione sempre più personalizzata sulla base delle esigenze dei clienti, puntando sulla digitalizzazione, la geolocalizzazione e l’innovazione del network di impianti commercializzati sul territorio nazionale.”

Per maggiori informazioni visita il sito