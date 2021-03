Il Bacon Tulip conquista gli italiani

Il Bacon affumicato a fette da 150 g è la punta di diamante dell’assortimento Tulip, specialista del bacon dal 1912. Lo produciamo ancora “come una volta” seguendo la tradizione. Un’affumicatura fatta naturalmente con legno di faggio e senza aromi, fette facili da separare e solo le migliori materie prime per creare un prodotto dal sapore deciso e dalla croccantezza perfetta una volta cotto.

Il Bacon in Italia continua a crescere nonostante la pandemia, grazie all’aumento dei consumi casalinghi e di alcuni trend di prodotto come l’Hamburger, uno dei cibi preferiti dagli Italiani e il secondo alimento più ordinato nel delivery dopo la pizza e prima del sushi (fonte: Report Just Eat 2020).

Nel 2020 il Bacon, un ingrediente dal sapore unico e incredibilmente versatile, ha dato un apporto fondamentale alla crescita della categoria. Le principali referenze di Bacon vendute a marchio hanno contribuito alla crescita del loro segmento di riferimento, la pancetta a fette, per oltre il 70% a valore e del 56% a volume, dimostrando come questi prodotti stiano entrando in pianta stabile nei menù degli Italiani.

Tulip è un marchio storico e dalla grande tradizione ma con un marcato orientamento all’innovazione. Recentemente abbiamo innovato la categoria con l’introduzione di due novità: il Bacon a fette e la pancetta a cubetti già cotti e pronti per essere consumati. Questi prodotti sono grigliati in modo da mantenere intatti il gusto e la croccantezza ma non necessitano di cottura, diversamente dal bacon tradizionale, rendendo la preparazione a casa facile, veloce e priva di fumi.

Tulip è un marchio che fa parte del gruppo Danish Crown, azienda leader nella produzione di carne di maiale e salumi e primo produttore di Bacon in Europa. La nostra strategia è di crescere investendo sempre di più sul benessere animale e sulla sostenibilità ambientale dei nostri prodotti.

Oggi siamo in grado di produrre carne senza utilizzo di antibiotici e il 100% dei nostri allevatori danesi sono in possesso di certificati di sostenibilità.

Abbiamo ridotto le nostre emissioni di CO2 del 25% dal 2005 e vogliamo arrivare al 50% entro il 2030. Ma non ci accontentiamo e puntiamo a produrre carne e prodotti ad impatto zero entro il 2050, un obbiettivo sfidante ma alla nostra portata.

Tulip e Danish Crown Foods non si fermano qui! Abbiamo rifatto il look al nostro sito web e stiamo investendo sul nostro Bacon per accrescere la distribuzione in Italia e supportare in maniera costante la crescita della categoria.

Scopri di più sul Bacon Tulip sul nostro sito: https://www.tulipfood.it