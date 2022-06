Il Biologico secondo Cultiva

Progetto Carta: innovazione esclusiva sviluppata da Cultiva, vincitrice del 1° premio all’Innovation Contest 2021 F&V, che consente di risolvere il problema delle erbe infestanti senza utilizzo alcuno di chimica (produzioni a residuo zero) a costi sostenibili e con benefici per tutti nell’ottica del perseguimento del nostro modello di business a sostenibilità circolare:

a) sostenibilità ambientale grazie all’eliminazione della chimica

b) sostenibilità sociale: processo meccanizzato vs processo da eseguire a mano

Nutrizione: Quale miglior modo per dare massima espressione al metodo di produzione biologico se non lasciare che la natura faccia il suo corso? Per la parte di nutrizione delle colture ci siamo specializzati nella creazione di sovesci mirati. Ma cosa è un sovescio?

Il sovescio è un’antica pratica agronomica che consiste nel crescere una coltura che sarà successivamente interrata senza raccogliere, apparentemente, nulla. Utilizziamo diverse specie di piante agrarie (come le leguminose), che possono ad esempio prendere l’azoto dall’atmosfera e poi fissarlo nel terreno mettendolo a disposizione per la corretta crescita delle nostre colture successive. Altro grande vantaggio che si ottiene è l’aggiunta di sostanza organica, attore protagonista se si vuole un terreno fertile.

Progetto Viride: Ha come obiettivo la realizzazione di un software per la simulazione di crescita e sviluppo delle colture orticole, per prevederne la resa (quantità e data raccolta) e ottimizzare il processo di pianificazione nella filiera di IV Gamma. È un’altra delle nostre attività interne di innovazione, realizzata in partnership, tra gli altri, con la Michigan State University (USA).

Da questo e altro ancora nasce il Bio 4.0 Cultiva, la linea di prodotti pensata per portare a tutti la nostra idea di agricoltura biologica affiancata da vera innovazione per ottenere risultati di sostenibilità Cultiva altrimenti non raggiungibili.