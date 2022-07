Il brand Schär celebra i 100 anni con un progetto speciale dedicato alla biodiversità

Dr. Schär festeggia il centenario con un progetto unico: Field100, il campo più ricco di biodiversità mai coltivato prima che include 100 diverse colture in un unico terreno agricolo. Situato tra le Alpi in Alto Adige, Field100 offre l’opportunità di osservare lo sviluppo armonico di piante diverse e provenienti da luoghi differenti che traggono benefici reciproci. Il progetto mira a rispondere a importanti quesiti sulle alternative all’utilizzo diffuso delle monocolture, sulla resistenza climatica delle colture e sul futuro dell’agricoltura. Grazie alle videocamere in loco, è possibile seguire la crescita delle colture presenti nel corso delle stagioni, monitorando on line l’evoluzione di Field100. Field100 è inoltre per Dr. Schär una promessa di impegno a favore della biodiversità per i prossimi 100 anni.

Per coinvolgere il consumatore, Schär ha lanciato un’iniziativa speciale, proponendo una versione virtuale di Field100 che consente a chiunque e da ogni parte del mondo di scegliere tra alcune colture (lenticchie, sorgo, piselli, fagioli e miglio perlato) e "piantare” il proprio seme insieme a un desiderio o impegno per il futuro. Ai desideri piantati nel campo virtuale corrisponderanno dei semi, piantati in campi reali, il cui raccolto verrà conservato per un anno grazie alla collaborazione con Crop Trust, un’organizzazione internazionale dedicata a conservare e a rendere disponibile la diversità delle colture in tutto il mondo, sempre e per tutti. Il progetto è supportato da una campagna globale su 22 paesi.

Dr. Schär si impegna quotidianamente per la biodiversità nell’agricoltura, per sostenere una maggiore diversità vegetale e per la riduzione delle monocolture che impoveriscono il suolo. La natura ha infatti un impatto diretto sulla qualità e sicurezza delle materie prime e conseguentemente del prodotto finito e quindi tutelarla è assolutamente prioritario.

Oltre a mais e riso, Dr. Schär sostiene le colture minori come il miglio, il grano saraceno, il sorgo. Seleziona per la coltivazione dei cereali le aree vocate, ossia quelle che tradizionalmente hanno visto il prosperare di una determinata coltura in modo naturale, senza necessità di eccessiva manipolazione del terreno da parte dell’uomo. E protegge le api e gli altri insetti impollinatori, fondamentali per il funzionamento degli ecosistemi.

La biodiversità si trasforma in varietà e ricchezza sensoriale in tavola. Alcuni dei semi che vengono coltivati in Field100 e nascono in natura senza glutine, sono quelli che danno origine agli ingredienti, ricchi di gusto e sostanze benefiche (fibre, proteine, vitamine e minerali), utilizzati nella produzione dei prodotti gluten free Schär.

Per saperne di più: https://www.drschaer.com/it/a/field100