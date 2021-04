Il cono gelato confezionato Grom in 2.500 supermercati

Debutta nella distribuzione moderna e nei bar di tutta Italia il cono gelato confezionato Grom che sarà disponibile in 2.500 punti di vendita della distribuzione moderna, in circa 50.000 bar in tutto il paese e negli store virtuali del brand sulle principali piattaforme di home delivery.

Il cono confezionato è disponibile in due varianti, entrambe senza glutine, il Cono Fior di Panna, un gelato realizzato con latte e panna freschi e italiani variegato con crema spalmabile al cacao e alle nocciole; il Cono Pistacchio, un gelato al pistacchio variegato con crema spalmabile al cacao e alle nocciole. Il prodotto ha ingredienti di origine naturale, non presenta coloranti o aromi, sia nelle materie prime selezionate che nel prodotto finito. L’estetica stessa del cono rende omaggio all’heritage del marchio, riprendendo il movimento circolare che compie la spatola nel disporre il gelato sulla cialda. La composizione è invece inedita per Grom, che per la prima volta abbina il gelato alla crema spalmabile, creando una dialettica tra texture e temperature diverse.

Per Grom è un debutto strategico che consente al marchio di ampliare la sua offerta in più canali abbracciando nuove occasioni di acquisto e di consumo.

In coerenza con l’approccio multicanale del brand è stata predisposta anche un’edizione speciale del nuovo cono variegato anche in tutte le gelaterie in Italia. Si tratta di un prodotto composto da un cono farcito al momento con crema spalmabile al gianduia abbinato a gelato al pistacchio variegato sul posto sempre con crema spalmabile al gianduia. La preparazione in store e su richiesta permette di esaltare la freschezza del gelato e la cremosità della spalmabile.