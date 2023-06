Il digital cash per gli acquisti online in tutta sicurezza

Comprare in rete senza carta di credito è oggi sempre più semplice e sicuro

Sebbene il valore dell’e-commerce in Italia nel 2022 sia di oltre 40 miliardi di euro (fonte: Osservatori Digital Innovation, School of Management del Politecnico di Milano) sono ancora tanti gli italiani restii agli acquisti on line perché non possono o non vogliono utilizzare i sistemi di pagamento come wallet o carta di credito, per timore o abitudine.

In Europa il 73% dei pagamenti avviene ancora in contanti e 1,7 miliardi di over 18 non possiedono un conto corrente bancario o una carta di credito (fonte: indagine statistica Kantar Public per Banca Centrale Europea). Esistono comunque delle alternative altrettanto valide, che permettono di effettuare acquisti in rete in modo semplice, rapido e sicuro.

epay, specializzato da oltre 15 anni nella distribuzione delle gift card nelle maggiori insegne del Food e dell’Elettronica, testimonia a tutti gli effetti il valore del prepagato come alternativa alla carta di credito. Che siano per uso personale o per un regalo, i prodotti prepagati combinano i vantaggi del controllo dei costi, della libertà dagli abbonamenti e del pagamento sicuro online e gli italiani hanno confermato di preferirli in qualsiasi circostanza.

Nel portafogli prodotti di epay è da poco entrato il voucher OnShop, che ha il vantaggio di essere un credito prepagato spendibile per acquistare prodotti e servizi su molteplici siti web che aderiscono al circuito: dall’abbigliamento al tempo libero, dai gioielli al benessere, dal cibo alla regalistica fino al gaming.

Il digital cash per lo shopping online si acquista in cassa al supermercato

Il voucher OnShop, acquistabile in contanti in cassa nei punti di vendita abilitati del network di epay, è un titolo di pagamento privativo, al portatore, a spendibilità limitata, non convertibile in denaro, non ricaricabile né rimborsabile, e può essere utilizzato anche per più acquisti, fino all’esaurimento del credito contenuto nel voucher stesso.

Come funziona? Recandosi in un negozio abilitato alla vendita dei voucher OnShop, è possibile acquistare credito per un valore di 25, 50, oppure 100 euro. Una volta ottenuto il Pin stampato sullo scontrino, è sufficiente avviare la procedura d’acquisto sullo shop online del sito Internet di interesse, che accetta OnShop tra le modalità di pagamento, selezionare OnShop e inserire il codice Pin di 12 cifre ottenuto in precedenza. Per concludere la transazione è necessario utilizzare il codice Totp (Time-based One Time Password) ricevuto via SMS che, a differenza di una password statica, anche se intercettato, non può essere riutilizzato, garantendo così maggiore sicurezza per gli acquisti. Il voucher OnShop rende dunque i pagamenti online accessibili a tutti aiutando le persone a far parte dell’era digitale. “Lo shopping online deve diventare un mondo sicuro e alla portata di tutti”: è questa la mission dell’azienda romana che opera nel mondo dell’online e offre una possibilità alternativa a chi non vuole utilizzare la propria carta di credito per i pagamenti digitali.

OnShop garantisce quindi:

Inclusività : chiunque può effettuare pagamenti e acquistare online senza carta di credito, wallet digitali e conti bancari

: chiunque può effettuare pagamenti e acquistare online senza carta di credito, wallet digitali e conti bancari Accessibilità : i voucher sono acquistabili nella gdo assicurando una disponibilità capillare del prodotto

: i voucher sono acquistabili nella gdo assicurando una disponibilità capillare del prodotto Privacy e sicurezza: OnShop è il metodo più sicuro per effettuare acquisti online, poiché non occorre condividere nessun dato personale evitando rischi di frode o il furto di dati personali

Inoltre con il voucher OnShop è possibile supportare le società no-profit: oltre agli acquisti online, infatti, si può donare direttamente dal sito onshop.world, alla sezione Chi siamo.

Per informazioni visita https://epayitalia.it/