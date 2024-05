Il fast casual nuovo protagonista dell’out of home

Circana fa l'analisi degli spostamenti comportamentali nell'ambito del fuoricasa, caratterizzato da una pressione dei prezzi più elevata di quella alimentare

Fast food burger, fast food etnico e bar sono risultati I punti di ristoro più visitati dagli italiani secondo la ricerca presentata da Circana a Cibus 2024. Insieme intercettano circa un terzo della spesa out of home del 2023. Perché sono i canali che permettono il miglior tentativo di controllo della spesa da parte della clientela e il mantenimento di un conto finale che sia sostenibile a gestibile.

Il nuovo contesto dei prezzi

In generale rispetto ai consumi fuoricasa gli intervistati paiono aver ormai accettato il nuovo contesto dei prezzi elevati e si adeguano rispetto a quanto sono chiamati a pagare. Il 30% del target, anzi, sottolinea di non essere in difficoltà nel mangiare fuori casa e dichiara pertanto di aver mantenuto le stesse abitudini in tal senso che aveva nell'epoca precovid. Poco meno della metà di questo gruppo afferma in ogni caso di pretendere un servizio migliore a fronte degli aumenti registrati, e si aspetterebbe anche di ricevere un cibo di maggiore qualità.

Occhio al portafoglio

Il mainstream (64%) è costituito invece da persone che segnalano di aver dovuto mettere in campo degli accorgimenti per potersi ancora permettere di mangiare fuori. Mentre gli heavy user dell'Ooh hanno mantenuto le stesse quantità consumate precedentemente, sono i frequentatori occasionali ad aver diminuito le ordinazioni, tenendo sotto controllo la spesa complessiva. Anche in questo caso la metà degli intervistati dichiara di aver dovuto accorciare la lista dei locali frequentati, oltre che di ridurre ulteriormente il numero delle visite. Infine un 5% degli intervistati denuncia di aver abbandonato il canale fuoricasa, perché non più in grado di potersi permettere questa tipologia di spesa.

Il nuovo concept

Ed è qui che interviene -secondo Circana- l'opportunità di mercato legata al Fast casual. Si tratta di una proposta di ristorazione che incrocia convenienza e informalità (tipiche del fast food) con comfort, ma anche eleganza, del fine dining. Un concept mirato a consentire di mangiare bene in poco tempo, avendo un periodo (per quanto corto) di tranquillità e di relax, fatto anche di atmosfera. Il tutto a un prezzo giudicato giusto. Anzi, Circana spiega che la nuova generazione dei ristoranti vincenti dovrà effettuare un ulteriore passaggio, evolvendo dal Fast casual al Care casual, fatto di brand identity, value proposito, innovazione culinaria e di ospitalità, storytelling, ma pure sostenibilità ambientale, welfare e attenzione alle persone, accentuata predisposizione all'inclusione e possibilmente ottimi programmi di fidelizzazione mirati a incrementare il numero di visite.