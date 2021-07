Il futuro della gdo per Mauro Carbonetti ex Gruppo Gabrielli

Quale sarà l'evoluzione della grande distribuzione organizzata in Italia dopo lo shock della pandemia? Le considerazioni di Mauro Carbonetti in cerca di nuove sfide dopo l'esperienza in Gruppo Gabrielli (Sun) indicano la strada nell'omnicanalità: “Necessario proseguire il processo di modernizzazione del retail italiano”.

L'intervento di Mauro Carbonetti (ex Gruppo Gabrielli)

Come si svilupperà il retail post pandemia è una domanda cui tutti cerchiamo di rispondere e la distribuzione moderna non è da meno, alle spalle lunghi mesi in cui è stata un vero e proprio riferimento, quasi l'unico, per tutti noi, basti pensare alla fase di confinamento. Poi l'eCommerce, che è cresciuto considerevolmente e si è arricchito nell'offerta e nei servizi. E dopo? Come si concilieranno tutti questi elementi con un consumatore immerso in una realtà nuova e diversa? Quale la struttura organizzativa più adatta a rispondere alle nuove esigenze?

“È necessario proseguire velocemente nell'attuazione dei programmi per la modernizzazione della struttura dei cosiddetti retail tradizionali. Il post covid apre degli scenari molto importanti definendo i contorni di un quadro di sviluppo che deve essere riempito con strategie innovative che devono disegnare un nuovo paradigma per il retail con cui competere vs tutte le altre forme distributive per la conquista dei consumatori.

In particolar modo, dobbiamo pensare ad una struttura organizzativa sempre più omnicanale, dove il negozio fisico pur rimanendo un asset centrale, deve avere la funzione di integrare e ottimizzare anche altre aree che riguardano tutta una serie di servizi e tra questi, ovviamente, l'e-commerce, comunque lo si voglia chiamare nelle sue varie forme”.

Cosa abbiamo imparato

Nuove formule di vendita, nuovi servizi al consumatori, assortimenti diversi che rispondono a esigenze mai manifestate prima, che si affiancano a quelle del pre pandemia, e che richiedono attenzione alla qualità, connotata di nuovi aspetti, ma anche all'accessibilità del prodotto, in una fase economica ancora difficile per molti cittadini.

“Da questa importantissima fase storica abbiamo tratto una serie di importanti insegnamenti. Ora dobbiamo continuare a prendere spunto dalle esigenze evidenziate dai consumatori soprattutto durante il lockdown, che ha funzionato come un acceleratore eccezionale, per coniugarle alle strategie di sviluppo di ciascuna azienda, scegliendo la ‘strada’ per dare concretezza e distintività alla proposta di servizio complessivo sviluppata. Sarà proprio questa l'opportunità che dovranno cogliere le aziende per disegnare le linee guida e la visione dei prossimi anni”.

L'uscita dal Gruppo di Ascoli Piceno

Dopo 30 anni di esperienza all'interno del Gruppo Gabrielli, che ha anche guidato con la carica di amministratore delegato, Mauro Carbonetti dichiara terminata questa fase lavorativa ed è a caccia di nuove opportunità.

“Dopo trent'anni è giunto il momento di voltare pagina. Nel Gruppo Gabrielli ho avuto la possibilità di crescere umanamente e professionalmente. Tante sono le esperienze che ho maturato anche nell'ambito delle centrali di acquisto legate all'azienda marchigiana, come il consorzio SUN Supermercati Uniti Nazionali proprietario del brand Consilia, Esd Italia quale supercentrale di acquisto, una breve esperienza in Selex e la partecipazione ad associazioni di categoria come ad esempio Federdistribuzione – Federazione della Distribuzione Moderna. Ora è giunto il momento di valutare altri percorsi e anche collaborazioni, per individuare quella realtà che più potrà soddisfare le mie aspettative professionali. In Italia, le aziende della Grande Distribuzione Organizzata sono caratterizzate da importanti piani di sviluppo che devono essere necessariamente guidati e gestiti per conseguire i risultati attesi”.