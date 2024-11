Il lifestyle tech di Webidoo entra nei negozi Coin

Inaugurate le isole con prodotti tech di Webidoo all'interno dei Coin a Milano, Verona e Brescia, per ampliare l'offerta del brand verso un nuovo pubblico diversificato

Coin ha avviato una collaborazione con Webidoo, azienda specializzata in soluzioni software e rivendita di prodotti tech innovativi, per introdurre delle isole tecnologiche all'interno dei propri punti di vendita, lanciate in un periodo particolarmente caldo per il commercio a livello mondiale che coincide con il Black Friday e l'inizio della stagione natalizia.

Le prime isole tecnologiche sono state inaugurate nei negozi Coin di Milano (via Vercelli), Verona (via Cappello) e Brescia (corso Magenta), con piani di espansione in altre città italiane come Treviso, Roma e Napoli. L'obiettivo di questa collaborazione permette di ampliare l'offerta merceologica di Coin con prodotti tecnologici che sappiano attrarre sia il consueto pubblico di riferimento della catena, attento alla moda e lifestyle, sia un pubblico nuovo e diversificato.

"Abbiamo scelto Webidoo per portare nei nostri punti di vendita qualcosa di completamente nuovo -dice Gabriele Gulizia, direttore general merchandising management di Coin-, sia per categoria di prodotto che per esperienza di acquisto, grazie a questi corner dedicati all'innovazione, possiamo ampliare l'offerta su una categoria merceologica nuova e attirare un pubblico diverso."

Webidoo, dal canto suo, vede in questa collaborazione un'opportunità per aumentare la propria visibilità e raggiungere un pubblico più ampio. "L'idea è di strizzare l'occhio anche a una clientela differente, interessata alla tecnologia -ha spiegato Nicola Fusco, general manager di Webidoo Store-. Questa collaborazione ci permette di far conoscere il nostro brand su tutto il territorio italiano e di offrire un'esperienza utente unica, con relazioni one-to-one anche nel post-vendita".

Assistenza personalizzata e iniziative di marketing congiunte Coin e Webidoo

Le isole tecnologiche di Webidoo non si limitano a esporre prodotti innovativi, ma offrono anche un servizio di assistenza personalizzata. I clienti possono provare i prodotti, ricevere spiegazioni dettagliate e usufruire di un supporto post-vendita dedicato. Inoltre, per chi preferisce fare acquisti online, Webidoo mette a disposizione un eCommerce dove è possibile acquistare e noleggiare i prodotti.

La collaborazione tra Coin e Webidoo non si ferma qui. Entrambe le aziende hanno in programma di sviluppare ulteriori iniziative di marketing per rafforzare la loro partnership e attrarre sempre più clienti. "Siamo molto contenti dei primi risultati e abbiamo intenzione di espanderci ulteriormente -sottolinea Gulizia-. L'intenzione è di vedere i primi risultati del periodo natalizio e poi continuare a crescere".