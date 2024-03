Il mercato dei LAVAVETRI: la cura del bagno e del box doccia diventa il nuovo bisogno da soddisfare

Il mercato di riferimento

Nel resto d’Europa la pulizia elettrica dei vetri, rispetto all’Italia, è stata già recepita come complemento a quella meccanica più tradizionale, senza cannibalizzarne le vendite e senza che questo aspetto sia vissuto come uno snaturamento dell’offerta dei distributori. A livello europeo i dati di sell-out di questo segmento confermano questa lettura: questa sub categoria ha assunto il ruolo di apportatore di valore alla totale categoria pulizia e ha permesso a Leifheit di proporsi come player credibile e coerente anche in questo settore merceologico.

Il mercato retail (no online) delle Small Domestic Appliances italiano è enorme: 9,6 milioni di pezzi e piu’ di 400 milioni di euro su base anno; l’offerta di Leifheit copre sostanzialmente 3 segmenti di questa categoria: oltre ad aspirapolvere (vacuum cleaners) e scope a vapore (steam cleaners), i lavavetri (window cleaners) con oltre 68.000 pezzi su base anno, rappresentano un segmento in costante crescita negli ultimi anni (fonte: GFK panel retail)

Con lo smart working comunemente accettato come mood lavorativo alternativo, l’ambiente domestico si sporca più velocemente: prodotti “salva tempo” e convenienti come i prodotti elettrici rendono facile la pulizia anche dei vetri e del box doccia e, in questo mutato scenario, sono sempre più apprezzati dai consumatori. Inoltre la popolazione invecchia e in Europa gli over 65 rappresenteranno entro il 2050 oltre il 27% del totale rispetto al 19% del 2023 (fonte; Rapporto Coop 2023): i consumatori “silver” ricercano e ricercheranno sempre di più strumenti accessibili ed efficaci anche per la pulizia dei vetri e del box doccia.

In particolare Leifheit offre un assortimento completo anche per la pulizia dei vetri con il lavavetri Dry & Clean in 4 versioni e Nemo in 2 versioni che sono ricompresi tra i primi 10 prodotti nel ranking delle vendite del canale: il primo lanciato nel 2012 ha contribuito alla crescita a sell-in del segmento cui è seguita la presentazione di Nemo nel 2019 più specifico per la cura del box doccia: il segmento rappresentato da queste due referenze ha fatto registrare nel 2023 un trend interno a valore pari al + 58%.

Il lavavetri Nemo di Leifheit è perfetto per tutti coloro che desiderano pulire finestre, specchi, piastrelle nel modo più semplice e veloce possibile. Grazie alla sua funzione di aspirazione automatica le superfici lisce tornano a splendere in un attimo, senza gocce e senza aloni. La sua forma stretta è particolarmente maneggevole, il serbatoio integrato nel manico occupa poco spazio e permette di aspirare senza urtare oggetti d’intralcio. Non serve più ripassare, l’aspirazione è completa sino al bordo inferiore della finestra. Questo pratico lavavetri è perfettamente adatto anche per il bagno: specchi, piastrelle e box doccia vengono puliti senza fatica e senza lasciare aloni. E’ disponibile separatamente una bocchetta speciale per il bagno con una lamina bianca in gomma, particolarmente utile anche in caso di piastrelle irregolari. Grazie alla straordinaria protezione contro l’acqua IPX7 il lavavetri aspirante può essere lasciato direttamente nella doccia pronto all’uso. Dopo la pulizia il serbatoio può essere svuotato facilmente e velocemente grazie all’apertura sul manico. Potente batteria, il lavavetri aspirante con una ricarica può aspirare fino a 40 minuti e quindi una superficie di 130 mq2. La lamina di gomma del dispositivo è sostituibile: in questo modo si può sempre ottenere un risultato di pulizia ottimale.

