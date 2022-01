Il negozio Amazon Style a Los Angeles tra moda e tecnologia

L'apertura è prevista nei prossimi mesi del 2022, sarà il primo negozio di abbigliamento fisico per il colosso di Seattle, con l'insegna Amazon Style, e la location sarà a Los Angeles presso il centro commerciale The Americana at Brand.

L'offerta di Amazon Style a Los Angeles

Abbigliamento uomo e donna, calzature e accessori, brand noti e stilisti emergenti da scoprire in negozio. I pilastri sono quelli strategici del retailer: prezzi ottimi, selezione e convenience, abbinati all'esperienza di shopping phygital e a una organizzazione impeccabile a servizio del cliente. L'offerta, dichiara Amazon, è più che doppia rispetto a quella di un negozio di abbigliamento di analoghe dimensioni. Concretamente, il cliente trova più proposte di look diversi e più facilità nella visibilità, grazie alla scelta di non portare in negozio tutti i colori e tutte le taglie, ma privilegiare invece i look. Uno showrooming intelligente guidato con la app e che sposa lo stile degli influencer digitali, come dichiara la scritta che accoglie all'ingresso: "Look disegnati e ispirati da top influencer".

La selezione si basa sulla professionalità dei consulenti moda e anche sui feedback offerti dai milioni di clienti che fanno acquisti su Amazon.com. La gamma prezzi copre tutte le esigenze ed è allineata a quella di Amazon.com; l'offerta viene spesso rinnovata per presentare novità a ogni visita.

La shopping experience di Amazon

L'integrazione tra fisico e digitale che caratterizza l'esperienza di acquisto di Amazon, per esempio nel settore alimentare o nelle librerie, si conferma anche per l'abbigliamento. Attraverso la Amazon shopping App i clienti possono approfondire le informazioni sui singoli capi: scannerizzando il QR code oltre alla taglia e a dettagli aggiuntivi, accedono anche alle valutazioni di altri clienti. Sempre dalla App si possono far portare i capi in camerino, per provarli dopo aver terminato il giro del negozio, oppure acquistarli direttamente facendoli spedire alle casse.

Una volta entrato in camerino, il cliente dispone di uno schermo touch per visualizzare alternative di taglia o look, che potrà ricevere immediatamente per la prova senza cambiarsi per prelevarle in negozio. Il camerino diventa una mini showroom con un armadio personalizzato, dalla quale si può continuare a fare shopping e provare capi.

Da Amazon Style a Los Angeles la tecnologia serve anche a personalizzare le proposte, come avviene sul marketplace digitale. Mentre il cliente scannerizza i QR code dei capi che gli interessano, Amazon invia idee di look in base alle preferenze, che diventano ancora più accurate se si inseriscono indicazioni sulla taglia, sullo stile, con proposte ad hoc anche sotto il profilo del prezzo.

Acquisti in tutte le varianti

Il mix di fisico e digitale garantisce ai clienti una rosa virtualmente infinita di possibilità di spesa:

-scoprire il prodotto in negozio e acquistarlo online, approfittando della maggior disponibilità di taglie, colori e stili.

-proseguire l'acquisto dopo la visita in negozio: i capi provati e visti instore si possono salvare sulla app per un acquisto in un momento successivo, magari arricchendolo con proposte trovate online.

-scegliere online e provare instore. I capi disponibili online si possono far recapitare in negozio per provarli, e decidere se acquistarli o renderli in modo facile.

-fruire in negozio delle promozioni recapitate attraverso la app.

Le tecnologie coinvolte sono la app, i touch screen in camerino, gli algoritmi di machine learning per i consigli di acquisto, il sistema di gestione del magazzino per rifornire il backstore e recapitare rapidamente i capi nei camerini, il servizio di riconoscimento Amazon One per il checkout.

La presenza forte delle tecnologie non esclude la necessità del personale, che come in ogni negozio aiuta e consiglia i clienti, si occupa delle casse e del servizio per i camerini.