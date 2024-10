Leon (fast food salutistico) apre in Italia nella food hall della stazione Termini grazie alla collaborazione tra Grandi Stazioni Retail e SSP

LEON (di seguito: Leon), un marchio della ristorazione internazionale fondato nel 2004 a Carnaby Street, è uno degli stemmi food che GSR-Grandi Stazioni Retail voleva portare in Italia, insieme ad altri come la famosa boulangerie Paul. Grazie alla collaborazione tra SSP, che opera nelle concessioni di servizi di ristorazione nelle grandi stazioni europee, e Grandi Stazioni Retail, ha aperto oggi il primo ristorante Leon in Italia nella Terrazza Termini, la food hall che si affaccia sui binari della stazione Termini di Roma. James Powell, direttore operativo di Leon UK, considera SSP "una società esperta di mobilità" cioè di soluzioni retail e ristorazione nei canali del travel retail

Leon ha contribuito a rivoluzionare il mercato dei fast food, proponendo un nuovo approccio in cui “il fast food può essere un buon cibo”, ispirandosi alla dieta mediterranea. Leon combina ristorazione veloce e salutismo e il suo menu cambia con le stagioni, ricco di vegetali, grassi buoni provenienti da frutti come noci e semi, insaporito da erbe e spezie fresche. Il nuovo ristorante a Roma Termini realizza questa visione.

"Annunciare oggi l'apertura del primo ristorante Leon in Italia, all'interno della stazione di Roma Termini, è per noi un grande onore e un'ulteriore conferma dell'attrattività degli spazi che Grandi Stazioni Retail valorizza e gestisce quotidianamente -commenta Sebastien De Rose, Chief Operating Officer di Grandi Stazioni Retail-. Questa inaugurazione arricchisce ulteriormente il variegato panorama gastronomico presente nella stazione di Roma Termini, per incontrare e soddisfare preferenze e gusti di tutti i viaggiatori, offrendo allo stesso tempo ai partner una visibilità unica, grazie al contesto dinamico e multiculturale che è ideale per il primo approdo dei brand internazionali in Italia".

“Siamo lieti di collaborare con Grandi Stazioni Retail per presentare il marchio Leon all'interno della stazione di Roma Termini -commenta Gérard d'Onofrio, amministratore delegato di SSP Francia, Belgio, Lussemburgo e Italia-. Siamo convinti che i viaggiatori apprezzeranno questa nuova soluzione che combina gusto, salute e comodità”.