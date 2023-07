La storica boulangerie Paul ha aperto sulla Terrazza della stazione Roma Termini: debutto italiano del marchio grazie a Chef Express e Grand Stazioni Retail

PAUL (di seguito Paul), la storica catena francese di boulangerie e ristorazione ha aperto oggi il suo locale all’interno della Terrazza Termini, lo spazio sopraelevato (molto ampio) che sovrasta e domina visivamente il piano binari della stazione più grande in Italia, prima in Europa a livello commerciale. Sebastien de Rose, chief operating officer di Grandi Stazioni Retail, ce lo aveva anticipato nell'intervista su Gdoweek 9_2023. È il debutto italiano di Paul grazie all’accordo tra Areas Italia MyChef, che ne sviluppa il marchio in Italia, e Grandi Stazioni Retail, gestore degli spazi commerciali e pubblicitari delle 14 più grandi stazioni italiane.

Paul è un marchio storico non così per dire: le sue origini nel IX secolo, quando la famiglia Mayot aprì la prima boulangerie a Croix, vicino a Lille, nel 1889. Da quel momento, la storia di Paul è stata sempre legata a quella della famiglia, che possiede tuttora il marchio. Oggi, Paul è una realtà internazionale di primo livello, con oltre 780 punti di vendita in 50 paesi, e un’offerta di alta qualità che abbraccia anche la grande tradizione della patisserie francese.

Nel locale di Termini, 180 mq e arredato nel classico stile Paul, con le tipiche mattonelle bianche e nere e le immagini storiche dei primi negozi, i visitatori potranno scoprire i prodotti della casa come croissant, pain au chocolate, tarte au citron, molleux au chocolate, eclair e macarons, oltre all’offerta salata di baguette e sfilatini farciti. Il meglio della tradizione francese nella sua autenticità, garantita dai programmi di formazione del personale realizzati interamente in Francia, come accade per ogni punto di vendita della catena. Paul è arredato con divanetti, tavolini e prese di ricarica per i clienti e rappresenterà, oltre che un luogo dove consumare le delizie della patisserie e della boulangerie francese, anche uno spazio accogliente dove rilassarsi nel classico stile dei cafè francesi.

“Siamo veramente orgogliosi che PAUL abbia scelto la nostra realtà per aprire il suo primo locale in Italia -commenta Sebastien de Rose, Chief Operating Officer di Grandi Stazioni Retail-. Le nostre stazioni stanno assistendo a un continuo aumento di visitatori da tutto il mondo e, grazie agli eventi internazionali che il Paese ospiterà nei prossimi anni come il Giubileo e le Olimpiadi, ci aspettiamo un ulteriore incremento dei flussi. Il fatto che sempre più brand internazionali scelgano Grandi Stazioni Retail come partner esclusivo per il loro arrivo in Italia è la conferma della qualità del lavoro che stiamo facendo per rendere le stazioni vetrine privilegiate, luoghi di comfort pensati per soddisfare al meglio le esigenze dei brand e di tutti i visitatori”.

“Siamo felici di aver portato Paul in Italia e di inaugurare il primo punto di vendita in stazione a Roma -aggiunge Sergio Castelli, ceo di Areas Italia MyChef-. I clienti potranno così vivere anche l’esperienza della più tradizionale boulangerie francese nella Terrazza Termini. Questa apertura va a consolidare ulteriormente la nostra presenza nelle stazioni italiane e nel settore del travel retail permettendoci di arricchire il nostro brand portfolio con un altro brand di respiro internazionale, in modo da rispondere ad una clientela sempre più curiosa di sperimentare sapori nuovi”.