Il rispetto del cibo, delle persone, dell’ambiente e dell’energia guida la crescita del Gruppo Arneg

Euroshop 2023, la più importante manifestazione fieristica mondiale dedicata al retail, è stata l’occasione perfetta per il Gruppo Arneg per presentare, in uno stand molto impattante e scenografico, il tema del Rispetto, parola chiave attorno a cui ruota la filosofia che il Gruppo ha espresso nel corso di 60 anni

Rispetto del cibo, delle persone, dell’ambiente e dell’energia, ovverosia rispettivamente cura, salvaguardia e valorizzazione del prodotto alimentare; responsabilità nei confronti di tutti gli stakeholder; prodotti a basso impatto ambientale; risparmio energetico.

Questi quattro mondi tra loro interconnessi hanno preso vita, nello stand, grazie a prodotti, soluzioni e video story che hanno animato gli ambienti facendo emergere i brand del Gruppo presenti: Arneg, Intrac, Incold e Oscartielle.

“Speriamo di essere riusciti, in occasione di Euroshop -spiega Filippo Marzaro, amministratore delegato di Arneg SpA, casa madre del Gruppo Arneg- a trasmettere a tutti i nostri clienti, visitatori e colleghi, non solo il valore del rispetto, ma anche il nostro entusiasmo nel presentare le nostre ultime novità, sempre più sostenibili e vicine al cliente. Questo per noi ha rappresentato un inizio: grazie alle domande, alle idee e ai suggerimenti ricevuti dai visitatori del nostro stand, siamo tornati a casa con molti spunti per ulteriori miglioramenti. Questo è per noi ‘guardare oltre l’orizzonte’”.

Le ultime novità di Arneg

Nello stand di rosso vestito disegnato per Euroshop, Arneg ha dato vita alla rappresentazione dell’innovazione calata nell’ambito della refrigerazione commerciale.

Tra i tanti mondi raccontati spiccano la tecnologia Hot&Cold, l’unica nel mercato a combinare caldo e freddo in un solo mobile senza l’uso di resistenze nella parte calda; la vetrina refrigerata a servizio Evora; la linea di tavole calde a onde medie TCOM ad alto risparmio energetico (45 minuti al posto di 3 ore per la temperatura di esercizio); Arneg Eco Ring System, il rivoluzionario sistema che rende i banchi frigo plug-in più ecologici e più flessibili, senza limiti di dimensione, con minor uso di gas naturale; le centrali frigorifere Globo e Globo+ compatte, sostenibili e potenti, perfette per le superfici di piccole dimensioni.

Molto interesse ha suscitato anche il portale web AGA: Arneg Global Assistance, l’esperienza interattiva e 3D per la consultazione della documentazione tecnica e l’acquisto online di ricambi per i banchi frigo prodotti da Arneg e Arneg Data Power, riservato alla gdo, sistema di business intelligence che monitora i consumi e predice e previene i guasti.

