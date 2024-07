Il self scanning nel 40% dei pdv Iperal (Agorà Network)

Flussi migliorati per clienti ed operatori aumentano l’efficienza e riducono i costi grazie ai device Zebra

La scansione autonoma dei prodotti, il self scanning, è sempre più richiesta dalla clientela. In particolare, Iperal necessitava di una soluzione rivolta alle ore di punta, alle attività dei negozi e alla soddisfazione generale dei clienti. Zebra annuncia di aver supportato Iperal Supermercati, insegna parte del Gruppo Agorà Network, proprio per i dispositivi mobili di scansione autonoma all’interno del punto di vendita.

Iperal Supermercati è una realtà italiana in continua crescita, che conta oggi 54 punti di vendita con una rete di supermercati e ipermercati. "I nostri clienti possono ora fare la spesa più velocemente -ha dichiarato Claudio Vettore, systems, processes and digital marketing director di Iperal- abbiamo anche semplificato le attività dei dipendenti in modo che possano concentrarsi maggiormente sull’assistenza al cliente”. L’adozione della nuova soluzione ha portato a un importante miglioramento sui tre lati della catena: soddisfazione complessiva del cliente, miglioramento del processo per il dipendente e ottimizzazione dei costi per le aziende.

Personal shopper e chioschi in Iperal

Iperal ha scelto i dispositivi di Zebra delle serie PS20 (personal shopper) e i Customer Concierge CC6000 (chioschi interattivi). I dispositivi sono monitorati e gestiti remotamente con la soluzione VisibilityIQ™ Foresight di Zebra per disporre di un controllo costante del parco dispositivi. Operativamente, la prima volta che il cliente usa il PS20 deve registrarsi sul chiosco interattivo e scandire la carta fedeltà sul chiosco CC6000. Da quel momento in poi, il PS20 potrà essere usato durante la spesa per scandire gli articoli da acquistare prima di riporli nei sacchetti.

"Modern Store, il nostro modello strategico, contribuisce all'ottimizzazione dell'inventario, al miglioramento dell'esperienza dei clienti e al coinvolgimento degli assistenti di vendita - ha dichiarato Enzo Tumminaro, country manager Italia di Zebra Technologies. Quasi il 40% dei supermercati e ipermercati Iperal offre ora la funzionalità di self-scanning, con altri cinque punti vendita in arrivo".