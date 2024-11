Il Viaggiator Goloso lancia la nuova linea di carne

Si amplia l'offerta de Il Viaggiator Goloso, brand premium del Gruppo Finiper Canova, che propone una linea di carne proveniente da varie parti del mondo

Nuova gamma di prodotti per il brand premium del Gruppo Finiper Canova. Il Viaggiator Goloso inserisce in assortimento una linea di carne proveniente da varie parti del mondo, dal Giappone all’Irlanda e comprende anche varietà italiane con i migliori tagli. Una scelta innovativa per il brand che investe e scommette sul settore carne su cui, nella maggior parte dei casi, i retailer fanno scelte unbranded.

L'assortimento

L'offerta dei prodotti italiani comprende l'Hamburger di bovino adulto Scottona Chianina Igp, la Costata di bovino adulto Scottona Chianina Igp, Tagliata di bovino adulto Scottona Chianina Igp, Macinata di bovino adulto Scottona Chianina Igp, Fettine sottili di bovino adulto Scottona Chianina Igp, Hamburger di bovino adulto Scottona Piemontese Coalvi, Battuta al coltello di Fassone Piemontese Coalvi, e ancora Arrosticini di Ovino adulto.

Ci sono poi le carni dal mondo provenienti da Argentina, Uruguay, Irlanda, Scozia, Giappone.

Ampia la scala prezzi che varia dai 53,69 euro al chilo per la Costata di Bovino ai 7,59 per la Battuta al coltello di Fassone. Stessi range di prezzo per la carne estera: il Ribeye Steak e Roastbeef di bovino adulto Argentino è disponibile a 45,90 euro al kg mentre quello giapponese a 21,90 euro al chilo.

Le ricette

Sul sito de il Viaggiator Goloso, il marchio ha inserito le videoricette per poter preparare piatti con questi prodotti e valorizzarli al meglio fornendo ai consumatori alcuni consigli di cucina. Un esempio su tutti: Le polpette di macinata di Scottona Chianina al sugo di pomodoro e basilico, o l’Hamburger Argentina con patatine fritte.