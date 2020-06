Il Viaggiator Goloso: new opening a Oggiono

Si espande la rete dell'insegna il Viaggiator Goloso. A Oggiono (Lc), in via Milano 36, è stato realizzato un punto di vendita, in seguito dell’acquisizione da parte del gruppo Unes dello store ex Rex. La struttura, aperta al pubblico tutti i giorni dalle 7.30 alle 22.00, si sviluppa su una superficie di 1.350 mq. La tradizionale offerta dei freschi comprende i reparti macelleria, gastronomia, pescheria e panetteria, sia serviti che a libero servizio. È presente inoltre un corner sushi e sashimi, con una proposta di cucina orientale. Nel reparto ortofrutta ampio spazio ai prodotti sfusi freschi, biologici e a Km zero, con attenzione alla stagionalità. Presente infine un angolo interamente dedicato a piante e fiori. Completa l'offerta l’enoteca con una proposta di etichette italiane e straniere e una selezione di birre. L'assortimento comprende anche il non food tra cui la linea Green Oasis Casa (prodotti ecologici per la cura della casa e del bucato).

I servizi

Il punto di vendita offre la possibilità di ritirare gli acquisti effettuati su Amazon, grazie alla presenza del Locker dedicato. Gli studenti universitari possono usufruire dello sconto del 10% sulla spesa. È inoltre possibile pagare anche con i principali buoni pasto.