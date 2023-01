Impact Food, una nuova steak house tutta veggie e sostenibile

Impact Food debutta ai Parioli, a Roma, pilota di un prossimo sviluppo in franchising: un concetto 100% sostenibile, dal cibo plant based agli arredi

Impact food è un ristorante fast food di nuova concezione che fa della sostenibilità e della riduzione dell’impatto ambientale la sua missione. Fin qui nulla di particolarmente nuovo: tutti vogliono o devono essere sostenibili. Un po' più originale è il concetto di total sustainability soprattutto nella ristorazione: dal cibo plant based all’arredo, in un'ottica di circolarità al 100%. Questa prima apertura ai Parioli -quartiere esclusivo di Roma- fa da apripista per un eventuale sviluppo in franchising. Ma lasciamo la parola ad Alessandro Thellung de Courtelary, ideatore e socio fondatore del format insieme a Giuditta Di Cosimo: "Impact food è l'espressione concreta della sostenibilità senza rinunce nel settore agroalimentare. Ci piace infatti definirci una steakhouse sostenibile. Vogliamo avvicinare il grande pubblico a prodotti innovativi, ma senza rinunciare alle proprie abitudini e senza rimpiangere il piacere di mangiare carne e derivati".

"Vogliamo aiutare le persone a scegliere prodotti in modo consapevole, contribuendo a creare un futuro in cui ogni consumatore compia le sue scelte quotidiane in previsione della salvaguardia e del rispetto dell’ambiente e della vita; un futuro in cui potremo continuare a vivere, e non sopravvivere, sul nostro pianeta senza rinunciare all’evoluzione" aggiunge Giuditta Di Cosimo.

Da questo obiettivo nasce la proposta alimentare, studiata attraverso la consulenza di FunnyVeg Academy, prima scuola di cucina 100% vegetale in Italia, e il suo docente, lo chef Luca Andrè. L’offerta ricalca quella di un classico fast food: panini, wraps, nuggets, insalatone, bowl e dolci come brownies, cheesecake, muffin, tiramisù e sacher, tutti creati con ingredienti a basso impatto ambientale e 100% vegetali. Tra le carni alternative: Beyond Meat per i burger, Heura per le alternative al pollo e Redefine Meat per il filetto, di cui Impact è il primo rivenditore in Italia. Redefine Meat è una carne vegetale stampa in 3D che sta spopolando all’estero e ha già catturato l’attenzione di estimatori e chef stellati.

La cucina è sempre aperta e a cena gli ospiti vengono accolti con servizio al tavolo e con un’offerta allargata a piatti classici come bucatini al ragù, gnocchi cacio e pepe, pulled pork e tagliata con crema di porcini e cicoria ripassata, naturalmente tutti plant based. Il design è colorato, l’arredo creato con tessuti provenienti da bottiglie di plastica riciclate e le pareti sono verniciate con la pittura Airlite, che purifica l’aria eliminando le sostanze inquinanti.