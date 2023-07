IN.CHI.PLA. 2023 continua la crescita fra sostenibilità e novità

Continua l’impegno di IN.CHI.PLA. per contribuire attivamente alla sostenibilità ambientale che, nel 2022, la certificazione AISE aveva già confermato. L’azienda ha deciso di utilizzare per le nuove linee di prodotti materiali plastici riciclati o che generano minor materiale di scarto.

Responsabilità sociale

Nel 2023, in linea con gli obiettivi aziendali, è stato inaugurato il nuovo impianto fotovoltaico da 200 kW che consente di utilizzare energia pulita per tutto l’opificio. Nel luglio 2023, inoltre, è stata avviata la nuova linea di produzione Eco ricariche, più veloce e performante, che consentirà di soddisfare la crescente richiesta del formato risparmio. L’implementazione di questa famiglia di prodotto ha consentito non solo un notevole risparmio in termini di utilizzo di plastiche, ma incentiva il consumatore al riutilizzo di flaconi già acquistati, alimentando di fatto la catena virtuosa di riutilizzo di materiali.

Rientra ovviamente nella responsabilità sociale la scelta di partner e fornitori locali che non solo possano dar valore alla comunità nella quale si opera, ma anche ridurre le emissioni dovute a lunghi trasporti.

Nuovi lanci

A nove mesi dal suo lancio sul mercato, KOP registra numeri molto positivi. Finalmente dopo anni di assenza dagli scaffali, lo storico KOP è tornato nei migliori supermercati e nei negozi specializzati, veicolato da una campagna pubblicitaria integrata.

La campagna, focalizzata sul concetto della qualità, da sempre elemento imprescindibile dei prodotti KOP, è veicolata sia su canali offline con giornali a copertura nazionale e testate di settore sia su quello televisivo con spot sui principali canali generalisti e tematici.

KOP, nato alla fine degli anni '40, era già diventato nel 1985 leader assoluto nei detergenti in polvere per le stoviglie. In quegli anni, la sapiente combinazione di qualità e pubblicità, alcune delle quali diventate iconiche, ha permesso la crescita del marchio fino al raggiungimento di importanti quote di mercato.

I nuovi detergenti piatti KOP sono stati studiati per essere in linea con le attuali esigenze di mercato: la polvere detergente in voga negli anni ’40-80 si è trasformata in un comodo gel concentrato che permette di lavare le stoviglie con facilità. Le referenze, declinate in 12 varianti, avranno formati da 500 e 900 ml con formula super concentrata pack vintage e accattivante, da 750ml con comodo dispenser, da 1.7lt formato risparmio Eco ricarica. Il tutto, all’insegna della sostenibilità ambientale, con plastica 100% riciclata e una gamma eco-ricarica completa.

La qualità è assicurata da una produzione totalmente italiana e le formule sono arricchite di tutta l'esperienza che solo un marchio storico è capace di dare: pulito imbattibile e senza sforzo.

