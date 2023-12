Inditex ha registrato nei primi 9 mesi 2023 vendite pari a 25,6 miliardi di euro, una crescita pari al +11,1% rispetto allo stesso periodo 2022

Nei primi 9 mesi 2023, le performance economiche di Gruppo Inditex (proprietario di marchi come Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home) hanno espresso valori incrementali che riflettono una robusta crescita operativa “dovuta alla creatività dei team e alla piena realizzazione di un modello di business integrato”.

Le vendite nei primi 9 mesi 2023 (+11,1% rispetto allo stesso periodo 2022) si assestano su 25,6 miliardi di euro, con andamento positivo in tutte le aree geografiche, sia nei negozi fisici sia nel canale online. Vendite a cambi costanti +14,9%. L’utile lordo (gross margin) è aumentato del 12,3% a 15,2 miliardi di euro. Il margine lordo è pari al 59,4% (+67 punti base versus primi 9 mesi 2022). L’incremento delle spese operative (+10,6%) è di circa 1 punto percentuale inferiore alla crescita delle vendite.

Altri dati economici importanti:

Ebitda : +13,9% a 7,4 miliardi.

: +13,9% a 7,4 miliardi. Ebit : +24,3% a 5,2 miliardi

: +24,3% a 5,2 miliardi PBT (utile ante imposte) a 5,2 miliardi.

(utile ante imposte) a 5,2 miliardi. net income (+32,5%) salito a 4,1 miliardi.

Anche il cash flow è in forte crescita: +15% a 11,5 miliardi rispetto ai primi 9 mesi del 2022.

Inditex ha aperto negozi in 36 mercati. Nei 9 mesi 2023 la rete è composta da 5.722 punti di vendita. La sua rete di vendita è attiva in 213 mercati con quote basse e in un settore altamente frammentato, due fattori che inducono il gruppo a vedere forti opportunità di crescita. Le attese per il 2024 sono positive anche per la crescita delle produttività nei punti di vendita. L’incremento dello spazio nel 2023 sarà intorno al 3%. Anche l’evoluzione delle vendite online è positiva. A cambi costanti Inditex prevede un -4% di impatto sulle vendite dell’anno fiscale 2023. Il capex previsto per il 2023 è di 1,6 miliardi di euro.

Per quanto concerne la creatività, l’innovazione e il design, Inditex conferma l’impegno a rafforzare le iniziative su tutti i concept. Zara Studio, Zara Fragrances, Zara Home Editions, Massimo Dutti Manhattan, Pull&Bear Partywear, Bershka Teddy Coats, Stradivarius Night e Oysho Recco Ski sono alcune delle proposte disponibili per l’autunno inverno 2023.

Impegni sulla sostenibilità

Per il 2025 l'obiettivo è il 100% di lino e poliestere nell'approvvigionamento di materia prima tessile; e sul fronte idrico la riduzione del 25% di consumo dell'acqua nella catena di rifornimento (supply chain)

Per il 2030 Inditex prevede interventi diversificati per migliorare la biodiversità su 5 milioni di ettari. Il dimezzamento delle emissioni di anidride carbonica, incluse quelle derivanti dalla progettazione e dalla realizzazione dei prodotti, lungo la catena distributiva fino alla gestione del fine prodotto. Sempre per il 2030 l'obiettivo è usare solo materie prime tessili a basso impatto sull'ambiente.

Per il 2040 l'obiettivo è raggiungere zero emissioni riducendo l'impronta di carbonio del 90% rispetto ai livelli 2018.