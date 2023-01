Infiore Selection: performance professionali in formato domestico

Industrie Celtex, azienda leader nella produzione di carta tissue e sistemi di dispensazione per il mercato professionale, ha presentato a Marca 2023 tutte le novità a marchio Infiore Selection, la linea destinata al consumo domestico

A parlarne è Roberto Tosca, direttore commerciale gdo dell’azienda lucchese. “Infiore Selection riunisce la qualità e l’esperienza maturate da Industrie Celtex in 30 di attività nel canale professionale, all’interno di referenze dalle elevate performance di utilizzo, destinate al consumo domestico. Una vasta gamma che spazia dagli asciugatutto alle bobine per il fai date, dalle carte igieniche per l’area bagno fino a tovaglioli e tovaglie per l’arredo tavola. A queste abbiamo aggiunto anche una piccola proposta per i professionisti del mondo beauty, come lenzuolini e asciugamani, e della meccanica, con resistenti panni tecnici per rimuovere lo sporco più ostinato”.

A rappresentare la vera novità sarà però il nuovo packaging di Flutech, la carta igienica soffice che svanisce in un vortice. “Flutech -sottolinea Tosca- è un prodotto dall’approccio professional nato per risolvere i frequenti problemi di intasamento nelle toilette affollate, come stazioni di servizio e centri commerciali, adesso disponibile anche per i bagni domestici”. Una gamma orizzontale, che dal formato rotolo alle jumbo, dalle igieniche interfogliate agli asciugamani piegati combina morbidezza, tecnologia e risparmio all’interno di un unico prodotto, realizzato per il 100% da fibre naturali. “Flutech -prosegue- si differenzia dai competitor anche per il suo visual distintivo, che crea attrattività sullo scaffale. Il vortice d’acqua richiama la rapidità della dissolvenza, mentre l’azzurro e il nero si legano ai colori di linea, per creare continuità”. Ad arricchire la proposta di Infiore Selection anche Quik e Strizzami, i due asciugatutto che cambiano le regole del pulito domestico, già protagonisti della scorsa edizione di Marca. Quik è la carta casa in fogli piegati, compatta e salvaspazio, che eroga un foglio per volta dalla sua confezione-dispenser. Strizzami, invece, è la resistente carta cucina rotolo, che bagni, strizzi e riusi. Un’ottima soluzione per consumare meno e risparmiare di più. “Referenze -conclude Tosca- che incarnano perfettamente la filosofia di Industrie Celtex, dove qualità e resistenza si sommano a risparmio e consumo sostenibile.

Un modo di concepire la pulizia e l’igiene che dal professionale raggiunge anche l’ambito domestico”. Infiore Selection: la qualità, la performance e la sostenibilità dei migliori prodotti professionali direttamente a casa tua.

