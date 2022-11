In’s Mercato lancia la campagna natalizia: catalogo e online al centro

Si intitola "Natale è dove il cuore sorride" e prevede un piano di comunicazione con cataloghi dedicati, pianificazioni social e Christmas challenge

Parte la nuova campagna natalizia di In’s Mercato dal titolo "Natale è dove il cuore sorride", che comprende diverse iniziative, tra cataloghi dedicati e pianificazioni social. "In un periodo storico particolarmente complesso", spiega l'azienda, l'idea è quella di "portare un messaggio positivo: il Natale è vissuto da tutti in modo diverso, ma con l'importanza di stare nel posto in cui ci si sente bene, tra affetti e valori semplici".

La campagna prevede appunto uno spot online dal 14 novembre con l’obiettivo di valorizzare i tanti e diversi significati del Natale, sempre nel rispetto delle differenze e valorizzando l’inclusione. Declinata in versione food e non food, la campagna #nataleèdoveilcuoresorride di In’s è sostenuta da tre cataloghi: si parte dal 16 novembre con "Natale è l’atmosfera della festa", riservato al mondo degli addobbi e delle decorazioni con idee per addobbare la casa, per poi proseguire con "Natale è lo stupore della sorpresa" dal 30 novembre, incentrato sulle proposte regalo, per poi chiudere con "Natale è il gusto dell’attesa" (dal 7 al 18 dicembre) dove le protagoniste sono le proposte enogastronomiche di In’s.

In programma anche un’ampia pianificazione web e social, dove sarà dato spazio a contenuti extra con idee per decorare la casa e creare un mood di festa, ma anche proposte di ricette, consigli per la tavola e contenuti firmati da Alessia Mancini, testimonial dell’insegna e protagonista di una ricetta insieme allo chef Roberto Valbuzzi. Nel piano anche video-ricette dedicate ai prodotti della pescheria e un video spot dedicato a "Selezione più" e alle eccellenze gastronomiche. Ideata anche una Christmas challenge che coinvolge i collaboratori, invitandoli a ideare una coreografia natalizia: dai vari contributi nascerà il video biglietto di Natale In’s e i vincitori della challenge saranno premiati con una giornata in cucina in compagnia di Alessia Mancini.

Tutti i contenuti della campagna natalizia sono ospitati sulla landing page dedicata all’interno del sito internet di iN’s. Parallelamente a queste iniziative, poi, l’insegna ha realizzato una campagna di affissione in diverse città italiane.