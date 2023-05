In’s Mercato (Pam): on air la campagna La spesa ti sorride

Due i format per il nuovo progetto televisivo La spesa ti sorride di In's Mercato (Pam) on air dal 28 maggio al 17 giugno in esclusiva Mediaset

Attivato il nuovo progetto televisivo La spesa ti sorride di In's Mercato (Pam) che prevede due format: il long video da un minuto e il brand video da 10 secondi, on air dal 28 maggio al 17 giugno in diverse fasce orarie, in esclusiva Mediaset. “Questo progetto si inserisce nella strategia che porteremo avanti per tutto il 2023, volta a trasferire ai clienti un innovativo concetto di spesa, grazie all’ottimo rapporto tra qualità e convenienza che caratterizza l’insegna iN’s Mercato durante tutto l’anno -dichiara Francesca Anna Salmaso, responsabile marketing e comunicazione-. La comunicazione che ci vedrà impegnati su più fronti nei prossimi mesi è espressione di questa filosofia, che rappresenta l’anima della nostra azienda. Ecco perché abbiamo voluto ampliare e rinnovare la nostra strategia, anche attraverso il lancio del sito e l’apertura di un nuovo canale social, di pari passo con l’esponenziale crescita della rete di punti vendita In’s, che ha visto l’inaugurazione di 54 nuove sedi in tutto il territorio nazionale”.

La campagna di comunicazione

Tema degli spot televisivi, accomunati dal titolo La spesa ti sorride, sono gli aspetti fondamentali dell’esperienza In’s Mercato, ossia qualità, cortesia e convenienza. L’universo valoriale del brand, che mette al centro positività, semplicità e autenticità, è interpretato da Alessia Mancini, riconfermata anche in questo caso come volto dell’azienda.

Il nuovo sito

Insieme alla campagna di comunicazione, è stato lanciato il nuovo sito internet ufficiale, visitabile a questo link con nuovi contenuti extra, coniugati con un’esperienza di navigazione sempre più completa e intuitiva da qualunque dispositivo desktop o mobile, ma anche una rinnovata veste grafica. Sul sito sarà data ampia visibilità a tutti i progetti che mettono al centro il tema della sostenibilità e si potranno individuare orari di apertura e dettagli di tutti i punti di vendita, visionare il volantino in formato digitale e ricercare le posizioni lavorative disponibili, trovare ricette, news o novità veicolate parallelamente sui canali social ufficiali dell’insegna.