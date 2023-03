In’s Mercato (Pam) promuove Un sorriso per il futuro

#Esg. Tante le attività nell'ambito del progetto Un sorriso per il futuro attivato da In's Mercato (Pam) per valorizzare il territorio e salvaguardare l'ambiente

Nuove iniziativa per In’s Mercato (Pam) nel rispetto dell'ambiente, per la valorizzazione dei talenti e del territorio. Nell'ambito del progetto Un sorriso per il futuro, l'insegna attiva varie iniziative. Tutti i contenuti, le proposte e le attività, sono consultabili nella landing page dedicata.

Le dichiarazioni

“iN's un sorriso per il futuro -dichiara Francesca Anna Salmaso, responsabile marketing e comunicazione- è l'espressione dei nostri impegni concreti in tema di sostenibilità sociale e ambientale. Vogliamo rendere partecipi i nostri stakeholder: clienti, fornitori, collaboratori e partner degli obiettivi che ci siamo dati come azienda e in che modo li stiamo perseguendo. Vogliamo che queste iniziative siano pienamente integrate nelle nostre attività promuovendole con la massima trasparenza e nel pieno rispetto dei nostri principi aziendali”.

“Con i nostri nuovi impegni nell’ambito di iN’s un sorriso per il futuro -dichiara il direttore generale Moreno Fincato- vogliamo dare un contributo concreto per favorire il benessere delle persone e del pianeta. Stiamo vivendo un momento decisivo in cui le azioni di oggi impatteranno in modo inesorabile sul futuro. Imprese, organizzazioni del terzo settore e cittadini devono lavorare insieme a favore della ricerca e dell’innovazione con azioni mirate che veicolano un messaggio importante: la crescita e il progresso non sono nemici dell’ambiente e devono contribuire a soddisfare i bisogni e le aspettative della società, in un perfetto equilibrio con l’ecosistema”.

Le attività in programma

Insieme a Treedom, la prima piattaforma al mondo che permette di piantare un albero a distanza per portare benefici sia all’ambiente che alle persone che lo abitano, l’insegna ha costruito il progetto Il bosco di In’s. L’iniziativa, che prende il via il 21 marzo 2023, Giornata Internazionale delle Foreste, darà vita a un’azione di salvaguardia del Castagneto secolare situato a Montieri (Gr) in Toscana e alla piantumazione di cinquecento nuovi alberi di diverse varietà: Cerri, Carpini e Prugni.

Inoltre, l’insegna ha scelto di promuovere e sostenere la cultura musicale tramite una partnership con la quarta edizione di PianoSofia, festival di musica classica e di pensiero in programma dal 30 settembre al 21 ottobre 2023, nato a Milano per iniziativa dei pianisti Luca Ciammarughi e Silvia Lomazzi. Obiettivo della manifestazione è di proporre itinerari incentrati sulla ricerca delle relazioni tra musica e pensiero, per esplorare come l'arte sonora influisca sul benessere della persona, creando connessioni tra l’ambito musicale e quello filosofico-intellettuale. L’edizione di quest’anno, inoltre, prevede al suo interno un progetto speciale denominato PianoSofia Young Generation, dedicato a giovani musicisti.

Tra le attività anche la collaborazione con Too Good To Go, l’app realizzata con l’obiettivo di garantire che il cibo venga consumato anziché sprecato. L'applicazione Too Good To Go consente agli utenti di acquistare e ritirare Box a sorpresa di diversi prodotti a un prezzo vantaggioso, direttamente dai rivenditori.