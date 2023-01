I progetti sociali e ambientali di iN’s Mercato (Pam)

#Esg. I progetti seguiti dal gruppo iN's Mercato (Pam) rientrano nel percorso di Corporate Social Responsibility. Tra le iniziative anche il Progetto Gea

L'attenzione alle persone e al territorio è tra i valori dell'insegna iN’s Mercato (Pam), attiva in 12 regioni italiane con oltre 550 punti di vendita. I progetti seguiti dal gruppo rientrano nel percorso di Corporate Social Responsibility. “A testimonianza del valore e dei principi di cui si fa portatrice e nell’ottica di favorire legami e connessioni tra le persone, la cultura e il territorio , iN’s ha scelto di sostenere dei progetti che confermano il suo impegno nei confronti della comunità -dichiara il direttore generale Moreno Fincato-. Si tratta di iniziative volte a sostenere il valore della persona e la sostenibilità ambientale, due tematiche per noi importanti su cui si fonda il nostro modo di lavorare e di pensare. Sentiamo di avere una forte responsabilità in questi ambiti in quanto il settore della grande distribuzione può svolgere un ruolo di potenziale contatto con molte persone e, in questo senso, può dare un contributo positivo all’evoluzione della nostra società”.

Il progetto Gea

Tra le più recenti iniziative c'è il Progetto Gea sui temi della sostenibilità promossa dalla Fondazione no profit Articolo 49 in collaborazione con l’agenzia di stampa Gea e con il sostegno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di un progetto educativo, rivolto a scuole secondarie di secondo grado distribuite in 11 regioni italiane, attivato nei prossimi giorni che intende diffondere la cultura della partecipazione in ogni ambito della vita comunitaria, attraverso l’informazione, la consapevolezza e lo stimolo all’applicazione costante del metodo democratico. Il percorso didattico si articola su tre annualità indipendenti tra loro in cui gli studenti entreranno in contatto con le tematiche legate allo sviluppo sostenibile, dedicate rispettivamente a consumo e produzione sostenibile, economia circolare e nuove professioni green.

Il supporto alla Reyer School Cup

Nell’ottica di favorire iniziative a favore dei giovani, iN’s Mercato è main sponsor di Reyer School Cup, il torneo di pallacanestro organizzato e realizzato dall’Umana Reyer che coinvolge 40.000 studenti di 18 località del territorio veneto e 48 istituti scolastici superiori. La mission del torneo è di aggregare e coinvolgere i giovani studenti promuovendo valori in cui iN’s crede e che veicola ogni giorno attraverso la propria attività e i progetti che sostiene quali partecipazione, lealtà, correttezza, rispetto delle regole e spirito di squadra.

Le altre attività portate avanti

Il sostegno alle donne è tra gli impegni del gruppo che ha organizzato e promosso il progetto Insperledonne, realizzato in collaborazione con realtà come Unicef e WeWorld. L'obiettivo è il sostegno di iniziative a supporto dell’empowerment e dell’imprenditoria femminile e a favore delle eccellenze del Made in Italy in rosa.

Anche in ambito ambientale, iN's Mercato è attiva con soluzioni e attività sostenibili per ridurre l’impatto sull’ecosistema.

L'attenzione per i giovani, invece, si concretizza con azioni di sensibilizzazione nei confronti delle nuove generazioni anche attraverso partnership con realtà i cui ambiti d’azione sono l’educazione (intesa in senso ampio e quindi in riferimento anche all’importanza della pratica sportiva e alla conduzione di uno stile di vita sano), l’istruzione e la formazione.