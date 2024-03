Pam Panorama con Fondazione Pangea per le donne

#Esg. Prosegue la collaborazione di Pam Panorama con la Fondazione Pangea Ets a sostegno delle donne vittime di violenza. Negli store della rete le shopping bag per sostenere i progetti

In occasione della Giornata internazionale della Donna, che si celebra ogni anno l’8 marzo, Pam Panorama ha attivato, nei punti di vendita della sua rete, un'iniziativa dedicata a sostegno della Fondazione Pangea Ets e per il progetto Piccoli Ospiti che accoglie in luoghi sicuri mamme con figlie e figli vittime di violenza domestica.

Per questo motivo, fino al 31 marzo, i clienti Pam potranno contribuire acquistando una shopping bag illustrata al prezzo speciale di 0,99 centesimi, di cui 0,30 verranno donati direttamente alla Fondazione Pangea. “Pam Panorama è concretamente impegnata a sostenere le comunità e le organizzazioni che lavorano per il benessere delle persone

vulnerabili -afferma Dominga Fragassi, responsabile corporate Pam Panorama-. Con questa iniziativa vogliamo celebrare l’importanza della solidarietà e del sostegno reciproco”.

Questa iniziativa si affianca, infatti, alla raccolta fondi attivata da Pam Panorama grazie alla quale sono stati donati 32.332 euro per la lotta per l’eliminazione della violenza contro le donne e per il sostegno alle case rifugio e ai centri antiviolenza, problemi a cui Pangea lavora da anni.

“Questa nuova operazione è il segno tangibile della sensibilità di questa azienda che ha scelto, ancora una volta, di impegnarsi con noi per prevenire e sensibilizzare sull’importante tematica della violenza di genere -dichiara Silvia Redigolo, responsabile raccolta fondi di Fondazione Pangea Ets-. La shopping bag ci aiuterà ad aiutare sempre più donne, bambine e bambini a ricominciare a vivere una quotidianità serena e fuori dalla violenza".