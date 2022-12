Iper La grande i: la torta di Natale per il Banco Alimentare

#Esg. Una torta di Natale a edizione limitata negli store Iper La grande i a sostegno della Fondazione Banco Alimentare onlus

Nuova iniziativa solidale per Iper La grande i che propone, in occasione del Natale ormai alle porte, un'attività per sostenere la Fondazione Banco Alimentare Onlus. Nei punti di vendita dell'insegna sarà disponibile in assortimento, fino al 24 dicembre 2022, la torta di pasticceria Cuor di Caramello in edizione limitata.

Per ogni torta venduta nei 22 store Iper e online su IperDrive, sarà devoluto 1 euro a Banco Alimentare che a sua volta aiuterà le famiglie più bisognose e in difficoltà.

La torta Cuor di Caramello

Il dolce coinvolto in questa operazione di solidarietà è stato ideato dai pasticcieri di Iper La grande i e si presenta con un guscio di pasta frolla al cacao, ripieno di crema al caramello e ganache di cioccolato al latte o fondente, decorata con riccioli di ganache montata e stelle di pasta frolla al cacao. Ha un peso minimo garantito di 400 gr e costa 10,90 euro.