Il punto di vendita Iper La grande i (Gruppo Finiper) di Montebello della Battaglia di Pavia propone l'evento musicale live Ritmi di… Vini in programma sabato 30 ottobre alle ore 18. L'evento, che vedrà protagonista il musicista Tony Esposito, valorizzerà cibo, vino e musica in un location ad hoc come la cantina del punto di vendita dove l'artista presenterà il nuovo lavoro discografico con la produzione di Francesco Di Tullio per Aladin srl.

L'iniziativa intende valorizzare l'offerta del negozio e in particolar modo quella dei vini. Il punto di vendita si propone in questo modo come luogo di incontro e di condivisione.

“Un appuntamento che esalta la qualità del made in Italy, delle nostre produzioni e delle nostre eccellenze locali come le Cantine Giorgi, la nota azienda vinicola che ha scelto di supportare il nostro evento -sottolinea Andrea Di Federico, direttore di Iper Montebello-. Ritmi di…Vini rappresenta per noi un’ulteriore occasione per evidenziare il legame con il territorio ed esaltare la storia, le tradizioni e le tipicità dell’Oltrepò pavese in compagnia di un grande artista musicale come Tony Esposito”.